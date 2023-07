I pattinatori della «Inline 360» in Comune per festeggiare il titolo italiano di Filippo Ravelli

Una giornata di festa quella di venerdì per i pattinatori della Inline 360 ricevuti in Comune a Rho dal vice sindaco Maria Rita Vergani e dall’assessore allo sport Alessandra Borghetti del per festeggiare gli importanti traguardi ottenuti in questa prima parte di stagione.

Protagonista Filippo Ravelli fresco campione italiano nella categoria Ragazzi M 100 e 300

Una giornata che ha visto come protagonista principale Filippo Ravelli fresco campione italiano nella categoria corsa su strada. Una gara quella svoltasi nelle scorse settimane che ha visto il giovane atleta della società rhodense salire sul gradino più alto del podio, della manifestazione svoltasi a Terni, nelle categoria «Ragazzi M 300» e in quella «Ragazzi M 100».

Un bis dopo il successo ottenuto lo scorso anno

Un bis quello ottenuto dal giovane pattinatore della Inline 360 che già nel 2022 aveva ottenuto la medaglia dal metallo più prezioso nella gara dei 100 metri sprint. Filippo è stato accompagnato nella sala del consiglio comunale dai suoi compagni di squadra e dal direttivo della società presieduta da Claudio Bisi. All’incontro erano presenti i vertici della società «Inline 360»: il Vicepresidente Marco Colella, il Direttore Tecnico Andrea Mantegazza e la Segretaria Roberta Brugna, vera anima della società.

Maglie donate agli assessori e al sindaco

Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno donato agli amministratori comunali le loro maglie di gara anche per il sindaco Andrea Orlandi che non ha potuto partecipare all’evento.