I Nuotatori del Carroccio iniziano la stagione attraversando lo Stretto di Messina

Via alla stagione agonistica per i Nuotatori del Carroccio di Legnano che, oltre agli allenamenti in vasca, hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina.

I Nuotatori del Carroccio attraversano lo Stretto di Messina

L’ASD Nuotatori del Carroccio ha dato il via alla Stagione 2023/2024 per le squadre Agonisti (Atleti da categoria R1, dalla classe 2007-2008 in su), Master (Atleti dalla categoria M20, da venti a venticinque anni di età in su), Open Water e Apnea Sportiva.

Lunedì scorso, 18 settembre, a Legnano si è cominciato a nuotare nella vasca olimpionica da cinquanta metri della Piscina Comunale, che, a breve, verrà migliorata con blocchi di partenza e paratie di virata, indispensabili per le attività di allenamento, e che già si fregia dei rinnovati spogliatoi, ammodernati e efficientati sotto il profilo energetico. Martedì 19, invece, gli allenamenti sono cominciati anche per il gruppo di San Giuliano, presso la Piscina Comunale di San Giuliano Milanese.

Le parole del presidente Accardo

«Le scorse settimane - dice il presidente Massimiliano Accardo - abbiamo presentato la nuova Stagione e presenziato alla festa dello sport a legnano con il nostro stand, occasione in cui abbiamo ricevuto numerose richieste di interessamento riguardanti tutte le nostre attività. Questo non fa altro che confermare quanto il nostro ventennale progetto di squadra sia gradito e apprezzato. A Legnano, le proposte per un amante degli sport acquatici non mancano; quello che offre la NdC non è una semplice iscrizione a un’attività, bensì l’inserimento in un gruppo solidale e appassionato»

Continua Coach Tomas Falsitta, Responsabile Tecnico:

«I presupposti per superare la cifra dei cento tesserati è molto vicina per questa nuova stagione. Oltre che uno staff tecnico composto da sei coach preparati e appassionati (Stefano Patruno, Micaela Perucchini, Serena Colombo, Mattia Falsitta, Davide Comensoli e Elisa Pierobon), questa stagione, per seguire i nostri atleti, saranno presenti anche un fisioterapista, il Dott. Andrea Gadda, e una Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Elena Pollaroli. Gli obiettivi di questa stagione come sempre saranno il divertimento e la socialità e, per parlare dei target sportivi, sicuramente tra di essi c’è quello di riconfermarsi con il Gruppo Master fra le prime dieci società in Lombardia e le prime venticinque venticinque in Italia, di portare il maggior numero possibile di Agonisti a qualificarsi per i selettivi Campionati Regionali Lombardi e preparare i nostri apneisti a toccare la distanza dei 100 m».

La traversata dello Stretto

Come ogni anno, gli allenamenti si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 18.45 e le 21.45 – che verrà suddivisa fra i vari gruppi – in modo che ognuno possa facilmente gestire studio e/o lavoro e, inoltre, la NdC ha organizzato degli Open Day per chiunque voglia fare una prova in vasca con la squadra; tutte le informazioni sono sul sito web www.nuotatoridelcarroccio.it.

Intanto, la squadra Open Water NdC ha chiuso la propria Stagione nella maniera più trionfale possibile. Gli atleti del Carroccio hanno, infatti, solcato le acque dello Stretto di Messina proprio nella mattinata di domenica 24 settembre. Sfidando un mare tutt’altro che calmo, hanno tutti portato a termine l’impresa, nuotando tra le onde del mediterraneo per 3,5 km, da Cannitello a Torre Faro, e scrivendo così un’altra pagina indimenticabile per la storia dell’ASD Nuotatori del Carroccio.