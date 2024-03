Come per ogni stagione, il primo bilancio per la Squadra Agonistica dei Nuotatori del Carroccio di Legnano arriva con la partecipazione ai Campionati Regionali.

I Nuotatori del Carroccio al Campionato regionale

Il Team Agonistico dei giovani legnanesi, composto quest’anno da circa venti nuotatori, in questi mesi è stato impegnato in ben sei manifestazioni per riuscire a portare a casa la qualifica al selettivo campionato regionale lombardo. Milano, presso il Centro Federale di via Mecenate, e Monza ne sono stati il teatro nei week end del 16 e 17 e del 23 e 24 marzo, quando si sono confrontati millequattrocento atleti in rappresentanza di ottantasette società.

La Squadra Agonistica del Carroccio è arrivata al 4° anno di attività, nelle parole di Coach Falsitta, Responsabile Tecnico NdC, è «Un’esperienza impegnativa ma che ci fa crescere, come società, allenatori e atleti, di anno in anno e il merito e senza dubbio di questo gruppo di giovani che hanno aderito al nostro progetto, in cui serietà e divertimento si miscelano, senza che il lato agonistico diventi troppo esasperante.

Ogni anno si aggiungono nuovi elementi

Ogni anno si aggiungono alla squadra nuovi elementi che provengono da contesti e storie diverse e che, da subito, “respirano” un’aria esente da pressioni inutili. A settembre si sono aggiunti al gruppo Agonistico cinque nuovi ragazzi, del 2005 e 2004 (Matteo Cartabia, Pietro Notari, Emma Colombo, Elena Moroni e Francesca Vismara) e tutta la squadra (E di ciò sono profondamente orgoglioso) li ha da subito aiutati a sentirsi “a casa”, in un ambiente sereno ma anche motivante, come dimostrano i numerosi best time da loro ottenuti in questa prima parte di stagione».

I tre atleti qualificati quest’anno, che hanno partecipato alle gare individuali della categoria Senior, sono stati: Francesco Re (Classe 2002) nei 200 stile libero, 100 farfalla e 200 misti, Luigi Miani (Classe 2005) nei 100 farfalla e, infine, Francesca Vismara nei 100 rana, 200 misti e nei 200 dorso, in cui ha ottenuto l’11° posto di categoria.

La staffetta 4x100

Una menzione va, infine, a tutte le staffette, 4x100 stile libero, 4x100 mista e 4x200 stile libero, che hanno rappresenteranno con orgoglio la società facendo segnare degli ottimi crono personali. In particolare un plauso va ai più giovani: Andrea Pessina, classe 2007, Elisa Medici, Elisabetta Re e Edoardo Volpi, tutti e tre classe 2008, tutti schierati con staffette di categorie superiori.