Settimane ricche di impegni per i Nuotatori del Carroccio di Legnano che hanno partecipato a diverse gare nell'ultimo mese tra cui i Campionati italiani master.

I Nuotatori del Carroccio al Campionato italiano master

Durante il mese scorso, la rinnovata squadra dei giovani Agonisti di Legnano ha partecipato al Trofeo SwimCup, svoltosi il 4 novembre presso il magnifico impianto milanese Bocconi Sport Center, dove hanno esordito tra le fila NdC: Matteo Cartabia (2005) e Pietro Notari (2004) e dove Andrea Pessina (cat. J1) è tornato alle competizioni dopo un fastidioso infortunio, con un’ottima prestazione, e record personale, nei 50 m Dorso.

Da par suo, come da tradizione, l’11 e 12 novembre il Team Master ha invece dato il via alle competizioni partecipando alla 14° edizione del Trofeo città di Saronno, insieme a più di ottocento atleti appartenenti a più di sessanta squadre provenienti dalle varie regioni d’Italia.

Nell’annata che vede l’esordio assoluto nelle categorie Master dei “giovanissimi” M20 (Atleti nati dal 2000 al 2004), il capitano Bruno Forni, inossidabile categoria M75, alza la coppa che ha premiato al NdC come 5° società assoluta. Da menzionare sono stati gli esordi di Serena Colombo, Claudia Stella, Raffaella Pettenon, Michela Papeo, Nicola Gavioli, Danilo Merlo – da coach ad atleta a tempo pieno – Alessio Vassallo, Marco Brignoli, Marco Castelli e di Mario Castiglioni, le new entry 2023/2024 che vanno ad impinguare le fila dei Master legnanesi.

Il Campionato italiano master

Il week end appena trascorso, il Palazzo del Nuoto di Torino è stato, invece, teatro dell’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione 2023/2024: la Prima Edizione dei Campionati Italiani Master BPER: Banca, in vasca corta.

L’edizione d’esordio di questi campionati – che ha riscosso un successo oltre ogni più rosea previsione – ha visto la partecipazione di quasi duemila nuotatori, tra i quali si è trovata a competere una folta rappresentanza NdC, composta da ben 27 atleti: Marta Mori, Serena Colombo, Elena Pollaroli, Roberta Arcioli, Paola Petrillo, Maria Macchi, Marco Castelli, Italo Busi, Daniele e Stefano Patruno, Andrea De Cillis, Vito Cassata, Lorenzo Moroni, Danile Colombo, Girolamo Costa Roberto Maltempi, Fabio Cecchetto, Damiano Negri, Simone Morandi, Danilo Merlo, Luca Cortis, Luigi Castiglioni e Oreste Castiglioni, Edoardo Orlandi, Maurizio Caccucci, insieme al Coach Tomas Falsitta e al Presidente Massimiliano Accardo che, per l’occasione, rispolverano le loro doti di atleti.

La rappresentativa legnanese è stata protagonista di quaranta gare individuali. I Master NdC sono riusciti a fermare il cronometro su molti best time, risultato che denota l’accuratezza della preparazione svolta in vista di questo rilevante appuntamento a carattere nazionale.

Sicuramente da menzionare sono i due quarti posti di Serena Colombo (M25), nei 100 m Misti e nei 50 m Stile Libero; sicuramente da celebrare il terzo posto di Simone Morandi nei 100 m Rana, storica prima medaglia maschile NdC ai campionati italiani in vasca corta.

I prossimi obiettivi della stagione

Pe il Carroccio continua ora la preparazione tesa a raggiungere gli obiettivi fissati per questa stagione: portare il maggior numero possibile di agonisti a qualificarsi per i Campionati Regionali Lombardi – percorso che ricomincerà già sabato 16 dicembre a Novara, con la Prima Prova di Coppa Parigi – riconfermarsi fra le prime dieci società Master in Lombardia e fra le prime venticinque in Italia – strada che passerà dalla prossima partecipazione al 25° Trofeo Master DDS del 14 gennaio 2024, per difendere il primo posto conquistato la scorsa edizione – e, nel contempo, preparare gli Apneisti a toccare la distanza dei 100 m.