I Nuotatori del Carroccio al campionato italiano Master di fondo

Per la prima volta, la Squadra Open Water dell’ASD Nuotatori del Carroccio di Legnano ha partecipato ai Campionati Italiani Master Nuoto di Fondo FIN.

La manifestazione, tenutasi il weekend appena trascorso, tra il 6 e l’8 settembre, a Piombino, ha visto la partecipazione di ben centocinquantatré squadre. Una nutrita delegazione NdC era tra esse, pronta a fronteggiare le onde del Tirreno, che sono state in grado di dare del gran filo da torcere agli atleti giunti da tutta Italia.

Le condizioni meteo che hanno accolto gli atleti, infatti, non sono state delle migliori. Dall’essere agitato, al sabato, il mare si è fatto decisamente grosso la domenica, per di più con di sfondo una giornata nuvolosa e non troppo calda – ricordiamo che il regolamento FIN non prevede l’uso di muta in caso la temperatura dell’acqua superi i 20° – che ha addirittura messo a rischio le gare del pomeriggio.

Le gare disputate dagli atleti di Legnano

Per la rappresentanza legnanese, le prove sono iniziate il sabato mattina, con cinque atleti che hanno partecipato al miglio (Miglio nautico: 1852 m). Durante il pomeriggio, invece, la NdC ha partecipato alla staffetta maschile (4x1250 m), mentre, la domenica, ben otto atleti hanno sfidato le onde nella tre chilometri, il cui percorso è stato modificato a causa delle condizioni del mare, con onde anche di settanta centimetri.

Claudia Caversazio, Marta Mori, Camilla Carraro, Laura Cereda per le donne, Oreste Castiglioni, Nicola Spreafico, Tiziano Albani, Italo Busi, Stefano Patruno e Ramon Castiglioni, per gli uomini, hanno permesso al Carroccio di piazzarsi all’ottantunesimo posto di squadra nella classifica generale; un ottimo risultato per questo debutto.

Appuntamento a Lugano il prossimo fine settimana

Il prossimo weekend la Squadra Open Water è attesa a Brusimpiano, sul lago di Lugano, per il caratteristico Giro dell’Alborella, facente parte del circuito Nobile dei laghi e tappa di avvicinamento al tradizionale rendez-vous di chiusura della stagione per gli acqualiberisti del Carroccio: la tappa di Bergeggi del circuito Swim the Island, in programma il 5 e 6 ottobre.

Inoltre, a brevissimo per la NdC ripartirà anche la stagione in vasca. Proprio questo sabato, 14 settembre, alle ore 16, presso la Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego di Legnano, l’ASD Nuotatori del Carroccio presenterà la nuova stagione, 2024/2025, e invita tutti gli interessati a partecipare, per informarsi sulle attività master, agonistiche e della squadra di apnea.