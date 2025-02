L’ASD Nuotatori del Carroccio di Legnano si è fatta trovare pronta al primo importante appuntamento dell’anno, spartiacque per la Stagione 2024/2025: i Campionati Regionali Master di Lombardia 2025, svoltisi durante i due scorsi fine settimana, presso il Faustina Sporting Club di Lodi.

I Nuotatori del Carroccio ai Campionati regionali Master

Determinata a confermarsi fra le prime società della regione, la NdC ha schierato ventidue staffette e sessantasette iscritti alle gare individuali, all’interno di un’edizione dei campionati che ha contato quasi tremilacinquecento iscritti, appartenenti a ben ottantasei società.

Anche quest’anno, le new entry al Carroccio hanno dimostrato una perfetta integrazione nel team legnanese dei veterani e sono state da subito in grado di contribuire al numero di podi individuali che ha permesso il raggiungimento di un ragguardevolissimo 16° posto nella classifica generale.

Oltre ai podi, poi, i numerosi i piazzamenti e i best time si sono mostrati segnali inequivocabili dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi di preparazione in vasca.

Le parole del responsabile Falsitta

«In questi anni – dice il Responsabile Tecnico, Tomas Falsitta – la manifestazione ha visto un’evoluzione tecnica importante, con l’aumento della competitività in ogni categoria. Inoltre, i numeri di atleti schierati dalle altre squadre partecipanti a questa edizione hanno reso la possibilità di piazzarsi fra le prime dieci società di Lombardia un obiettivo oggettivamente fuori portata. Certo, rimane l’amaro in bocca per aver mancato il 15° posto per una manciata di punti, ma il risultato ottenuto ci ripaga appieno degli sforzi fatti in questa prima parte di Stagione. Da sempre, al Carroccio, guardiamo al di là del mero risultato cronometrico (Che, in ogni caso, innegabilmente, è inseguito e da considerarsi raggiunto) e pensiamo a dare spazio all’aggregazione, al divertimento e alla voglia di stare insieme. E i nostri atleti Master, “fiore all’occhiello” della NdC, dimostrano quanto questa way of thinking sia ben consolidata e metabolizzata da ognuno. Un grazie particolare va, come sempre, allo Staff Tecnico: Serena Colombo, Mattia Falsitta e Daniele Patruno, insieme ai quali guido la preparazione della squadra a bordo vasca. E se dietro a ogni risultato c’è sempre il lavoro e l’impegno di tutti, questa volta vorrei però citare le prestazioni di Tiziano Albani (Categoria M60) e Carlo Uboldi (Categoria M55), i quali si sono rispettivamente cimentati, per la prima volta, nei 200 m e nei 100 m Farfalla».

I prossimi appuntamenti che aspettano la Squadra Master del Carroccio sono fissati per sabato 29 marzo, per la tradizionale trasferta al 18° Meeting SNEF di Sondrio, “una classica” per la NdC, e per domenica 13 aprile, al 2° Trofeo Master MioClub, a Tradate, in provincia di Varese. Entrambe sono importanti tappe di avvicinamento al secondo importante obiettivo di stagione: i Campionati Italiani di Riccione, in programma a giugno.