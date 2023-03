I nunchaku di Stefano Enea impressionano L'Europa

Sensei Stefano Enea del dojo Shorei Shobukan Legnano, ha conquistato l'Europa con il suo talento e la sua passione per il Nunchaku.

Stefano Enea in vetta all'Europa con i suoi Nunchaku

La sua performance durante il Campionato d'Europa di Nunchaku del 18 marzo 2023 a Wittelsheim,

Alsazia, Francia, ha dimostrato ancora una volta che l'Italia ha un grosso potenziale per brillare anche in

campo internazionale.

Organizzato dalla FINCA (FEDERATION INTERNATIONALE DE NUNCHAKU / COMBAT COMPLET / ARTS MARTIAUX MODERNES & AFFINITAIRES), il campionato ha visto la partecipazione di FINCA e NIA Svizzera/Italia. Le specialità in gara erano il combat, il nunchaku impact (combat a la touche), il kata e il freestyle.

Sensei Stefano Enea, rappresenta in Italia la Nia di Mark Bremart (fondatore di questa disciplina) dopo aver ricevuto dai maestri Bremart e Rossignoli (pioniere del nunchaku NIA in Italia), la nomina a istruttore e responsabile per l’Italia proprio a ottobre 2022.

Le gare a cui ha partecipato

Sensei Enea ha partecipato nelle specialità del freestylee (corpo libero) e kumite (combattimento),

ottenendo una menzione speciale per il suo impegno nello sviluppo e nella diffusione del Nunchaku

sportivo in Italia

Grazie al suo lavoro, infatti, il nunchaku Nia si sta sviluppando nell'alto milanese, come disciplina sportiva adatta a tutti ma solo a coloro che vogliono cimentarsi in una nuova sfida agonistica che richiede un costante allenamento e un continuo tentativo di migliorarsi... I corsi di nunchaku e kobudo sportivo si tengono a Legnano il martedì e il venerdì dalle ore 20 alle ore 21 presso il dojo Shorei Shobukan Legnano.