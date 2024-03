I lilla cambiano proprietà: a Emiliano Montanari subentra Enea Benedetto

L'imprenditore torinese, ex presidente dell'Alessandria, ha firmato ieri, giovedì 14 marzo, l'acquisizione del 100% dell'Ac Legnano, attualmente militante in serie D.

Così il comunicato diffuso nella serata di ieri dalla società:

"L'imprenditore torinese, in qualità di ceo della Vectorium, acquisisce il 100% dello storico club milanese, con la partnership esecutiva del Hedge Fund BlockHedge Fund e della Banca d'investimento Investment Bank Chatswort. Tale operazione societaria si inserisce in un più ampio percorso di investimento in ambito sportivo e di tokenizzazione del talento sviluppato dalla Vectorium. La priorità per la nuova proprietà sarà quella di offrire nuova linfa strutturale all’area sportiva e un nuovo management al Club per accrescere la stabilità societaria dell’Ac Legnano, puntando alla salvezza in questa stagione e al ritorno in serie C entro il prossimo biennio. Benedetto sarà presidente con delega sportiva e finanziaria, entro la prossima settimana sarà ufficializzato il nuovo management".