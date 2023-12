I Legnano Knights perdono contro la capolista nell'ultima sfida dell'anno

Ultima sfida prima della pausa natalizia per i Legnano Knights che contro la capolista Fabo Montecatini perdono con un passivo di cinque punti.

I Legnano Knights perdono contro la capolista

L’inizio è sonnacchioso, tranne al primo canestro dell’ex Arrigoni che scatena il Teddy Bear Toss, il lancio in campo di pupazzi che andranno in dono alla pediatria di Legnano, ma il 4-4 non si smuove per i primi 5’ minuti.

Dopo la metà del quarto le triple di Marino e la spinta di Sacchettini trascinano i Knights sul 23-13 con cui si chiuderà la prima frazione.

Il vantaggio della Sam Scientifica lievita nel secondo periodo con le giocate di Fragonara e il +14 del 38-24, arriva con la tripla di capitan Casini al 15’.

Gli Herons, punti sul vivo, si ricordano di essere primi in classifica e Carpanzano si mette in proprio per ridurre le distanze, anche se saranno Lorenzetti e Arrigoni a fissare il 45-38 dell’intervallo.

La seconda parte della partita

Nel terzo periodo gli Herons sfruttano una maggiore percentuale dal campo e con Dell’Uomo e Arrigoni ricuciono il gap fino al 64-64, nonostante la produttiva partita di Planezio e un sempre attivo Tommaso Marino.

Nell’ultimo periodo i Knights si travestono da Santa Claus e regalano a Montecatini 4’ senza un canestro, cosa che permette alla Fabo di mettere uno 0-10 e ritrovarsi con un inaspettato regalo a 10 giorni da natale, solo da spacchettare.

Negli ultimi minuti i Knights tentano una rimonta impossibile, che infatti non riesce, riducendo comunque la distanza tra le due squadre fino al 82-87 finale.

Una gara per metà positiva, ma con ancora troppe lacune difensive e anche a rimbalzo, dove nei momenti cruciali della partita Montecatini ha fatto il vuoto.

Una chiusura di anno non memorabile, con ancora una partita da giocare sabato prossimo a Livorno contro la Libertas prima della pausa natalizia.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - FABO HERONS MONTECATINI 82-87 (23-13, 22-25, 19-26, 18-23)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 19 (3/5, 1/2), Michael Sacchettini 14 (4/5, 1/1), Nik Raivio 11 (4/13, 1/2), Juan Marcos Casini 8 (0/1, 2/3), Alberto Fragonara 7 (3/3, 0/3), Guido Scali 3 (1/4, 0/1), Andrea Sipala 2 (1/2, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marino 18 (3/5, 3/9), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 18 - Rimbalzi: 27 3 + 24 (Marco Planezio 10) - Assist: 9 (Alberto Fragonara, Guido Scali 3)

Fabo Herons Montecatini: Marco Arrigoni 18 (5/9, 1/1), Giorgio Sgobba 15 (2/6, 2/2), Gianluca Carpanzano 14 (3/9, 0/3), Antonio Lorenzetti 13 (5/8, 0/0), Jose Alberto Benites Vicente 11 (1/1, 3/7), Daniele Dell'Uomo 8 (0/3, 2/2), Nicola Natali 4 (2/3, 0/2), Marco Giancarli 4 (2/2, 0/0), Valerio Longo 0 (0/1, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Magrini 0 (0/0, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 29 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Marco Arrigoni 9) - Assist: 15 (Marco Arrigoni, Jose Alberto Benites Vicente 4)