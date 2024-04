I Knights scenderanno in campo con una nuova maglia interattiva

Come già successo in passato, Legnano è sempre attenta a tutto ciò che può creare innovazione e spettacolo nello sport. Contro Livorno i giocatori dei Knights scenderanno in campo con una maglia interattiva.

Primi a suonare l'inno d'Italia nei minuti che precedono le partite, tra i primi a usare il mapping sul campo per presentare le squadre, unici come i Lakers a presentare la squadra con dei video su teloni che scendono dal tetto del palazzetto e ora primi in Europa ad indossare una maglia interattiva.

La City Edition 2024 realizzata da ZERO BLASTERFIRM per i Knights è stata implementata con con una nuova tecnologia che permette di renderla unica nel suo genere e unica al mondo.

Infatti un chip inserito nella maglia sarà programmato per raccogliere tutti i dati, video, fotografie di ogni singolo giocatore che scenderà in campo nella partita contro la Libertas Livorno di domenica creando una maglia personalizzata per ogni giocatore.

Un pezzo unico da collezione

Questa tecnologia implementata da EXPLUS, rappresenta una vera e propria innovazione applicata allo sport che apre nuovi scenari di comunicazione ed interazione tra la società e i supporter.

Dopo la partita contro Livorno le maglie saranno ritirate e successivamente messe all'asta, facendole risultare un pezzo unico, che avrà anche associato un NFT esclusivo che le renderà un pezzo da collezione.

Alla conferenza stampa hanno parlato Marco Tajana, presidente dei Legnano Knights, Tommaso Marino, playmaker dei Knights e co-fondatore di Zero Blasterfirm, Massimiliano Felloni, CEO Zero Blasterfirm e Gabriele Vedani, CEO ExPlus.