I Knights Legnano pronti alla prima amichevole della stagione

I Knights Legnano sono pronti alla prima partita amichevole della stagione che si terrà domani, domenica 4 settembre 2022.

La prima amichevole degli Knights Legnano

Dopo un paio di settimane di preparazione, ecco la prima amichevole stagionale dei Knights che domani, domenica 4 settembre, giocheranno il Memorial Vaghi contro la Sangiorgese al PalaBertelli alle 18.30.

All'esordio il team di coach Eliantonio si presenterà quasi al completo, infatti, nonostante le condizioni ancora non ottime di Leardini, l'ala legnanese sarà nei 12 in panchina e sicuramente scenderà in campo. Leardini è reduce da una piccola operazione estiva e ha dovuto saltare per problemi personali la prima settimana di allenamenti.

Fuori invece Sacchettini

Out sicuramente, invece, Michael Sacchettini che ha ripreso a correre in settimana, ma non ha ancora svolto un allenamento completo.

Per lui il programma di recupero prevede ancora una settimana di incremento del lavoro per arrivare verso la metà di settembre a poter svolgere un allenamento completo.