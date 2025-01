I Knights Legnano non danno scampo a Saronno

Secondo derby in meno di 7 giorni per i Knights Legnano che alla Soevis Arena, seppur in trasferta, affrontano la Robur Saronno, affamata di punti per togliersi dalle zone calde della classifica. Ma sono i legnanesi a vincere in scioltezza

La partita

Knights che ritrovano Gallizzi e tornano al completo contro la Robur che non ha defezioni. I primi minuti del derby sono decisamente equilibrati con Quarisa, Sodero e Raivio a segno per Legnano e con Nasini, Quinti e Maspero per Saronno.

Le percentuali sono quasi perfette per entrambe le squadre, facendo presagire una partita ad un alto punteggio che al 5’ minuto è già sul 9-12.

Giulietti segna i liberi del -1 Saronno, ma questo assomiglia ad una scossa per i Knights che infilano la tripla con Sodero, il canestro da sotto con Quarisa, prima che Raivio metta 5 punti e Sodero un libero per il 13-26, che permette il doppiaggio alla prima sirena. Saronno rientra più combattiva nel secondo periodo e con De Capitani e Giulietti mette subito un parziale positivo per Saronno che va sul 17-26.

Piazza chiama timeout e al ritorno in campo i Knights piazzano un 0-14 con Mastroianni che mette 3 triple, Scali una e Agostini i liberi che fanno volare la SAE Scientifica sul 17-40. Di fatto qui si chiude la gara.



Nel terzo quarto Negri prova a suonare la carica per Saronno, ma dopo un paio di canestri, ancora Raivio in stato di grazia e Quarisa riportano Legnano sul +32.

Anche nel resto del terzo periodo Saronno prova una timida reazione, ma i Knights mantengono alte attenzione e percentuali al tiro, che portano al 55-80 della terza sirena. Negri interrompe il dominio biancorosso, ma prima della seconda sirena Raivio, Agostini e Scali fanno toccare ai Knights il +32 del 22-54 che poi diventa 31-61 al 20’.Nel terzo quarto Negri prova a suonare la carica per Saronno, ma dopo un paio di canestri, ancora Raivio in stato di grazia e Quarisa riportano Legnano sul +32.Anche nel resto del terzo periodo Saronno prova una timida reazione, ma i Knights mantengono alte attenzione e percentuali al tiro, che portano al 55-80 della terza sirena. Ultimo periodo che serve solo per gli almanacchi statistici, con Legnano sempre a controllare con tranquillità e Saronno a provare, senza riuscirci, ad alzare il ritmo per giocare meglio la propria pallacanestro.

Minuti che scorrono senza particolari emozioni e ultimi momenti dedicati ai giovani di entrambe le squadre con Francisco Fernandez a segnare i punti del primo punteggio a tre cifre della stagione per i Knights poco prima della sirena finale che fissi il 68-101. Percentuali e concentrazione veramente di livello per Legnano che voleva farsi perdonare le due sconfitte di fila, sfruttando un turno esterno che in pratica non è esistito giocando alla Soevis Arena.

Soevis Arena che sarà di nuovo il campo dei Knights sabato 1 febbraio alle 20.30 quando arriverà a Legnano la Virtus Imola.

Il tabellino