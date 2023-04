I Knights Legnano donano un campo da basket alla città

Durante la serata dedicata all'incontro con gli sponsor dei Knights basket Legnano, è stato presentato il progetto per donare un campo da basket alla città di Legnano.

I Knights donano un campo da basket alla città

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, ritorna l'appuntamento annuale che i Knights organizzano per i propri sponsor e che in questa occasione si è tenuto al RovedaLab di via Cuttica 38 a Legnano.

Uno degli scopi della serata è stato l'annuncio dell'inizio dei lavori con cui i Legnano Knights e Slums Dunk, doneranno alla città di Legnano un nuovo campo da gioco all'aperto presso il Parco Falcone Borsellino vicino al centro cittadino. E proprio le istituzioni con l'Assessore Guido Bragato hanno aperto la serata con il benvenuto agli ospiti e il saluto ufficiale.

L'incontro con la realtà di Tortona

Nell'occasione è stato ospite dei Knights Marco Picchi, presidente del Derthona Basket Tortona, società molto affine ai Knights con cui ha condiviso parecchie sfide e diversi anni nei campionati di C, B e A2, prima di arrivare brillantemente in Serie A e competere con le migliori realtà del basket italiano.

L'intervento di Picchi è stato incentrato sulla cittadella dello sport che Tortona sta allestendo e che sarà il fulcro della propria attività.

In maniera differente, ma un impegno come quello dei Knights, di trovare nuove attività attraverso la pallacanestro che leghino la società sportiva e il territorio.

Più specifici gli interventi di Marco Tajana, presidente del Legnano Basket e Tommaso Marino, play dei Knights, presente come fondatore e rappresentante della Onlus Slums Dunk che opera in 5 continenti e che è promotore insieme ai biancorossi del campo all'aperto.

A fine serata un aperitivo ha chiuso i lavori e i 40 sponsor presenti hanno potuto degustare le prelibatezze preparate dallo chef Andrea Frizzarin, accompagnate dalla selezione di vini del sommelier Riccardo Jelmini.