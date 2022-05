I Knights giocheranno i play-off per la A2 contro Bergamo

Le gare decisive

Gara1 è in programma Domenica 15 Maggio ore 17 presso il Knights Palace di Via Parma, 77 a Legnano.

Con la vittoria ad Alba i Knights hanno conquistato il quarto posto in griglia playoff che li vedrà giocare il primo turno al meglio delle 5 partite contro Bergamo.

La possibilità di salire in A2

Il sogno playoff inizia contro una squadra che i Knights incontrarono già nel campionato di A2 2018/2019 e che, all'epoca, finì con un vittoria per parte. Ora però le ultime battaglie dei nostri cavalieri saranno per la riconquista del titolo di A2!!! Gara1 è in programma Domenica 15 Maggio ore 17.00 presso il Knights Palace di Via Parma, 77 a Legnano. Gara2 è in programma Martedì 17 Maggio ore 20.00 presso il PalaBorsani di Via per Legnano, 3 a Castellanza

Biglietti e tariffe:

PER GARA1 AL KNIGHTS PALACE:

Posto non assegnato a prezzo unico: 10€

Ridotto per bambini dai 12 ai 18 anni e studenti fino a 25 anni compiuti: 5€

Ingresso gratuito per tutti gli atleti del settore giovanile e minibasket del Legnano Basket, ABA e ABA Pink

PER GARA2 AL PALABORSANI:

Tribuna Gold Numerata: 20€

Tribuna Silver Numerata: 15€

Tribuna Rossa: 12€

Tribuna Verde: 10€

Ingresso gratuito per tutti gli atleti del settore giovanile e minibasket del Legnano Basket, ABA e ABA Pink

Il biglietto ridotto a €5.00 è valido solo per bambini dai 12 ai 18 anni e studenti fino a 25 anni compiuti ed è acquistabile solo per i singoli eventi presso la biglietteria del PalaBorsani. I biglietti per Gara1 si potranno acquistare in prevendita presso il Knights Palace da oggi, mercoledì 11/05, pomeriggio fino a venerdì 13/05 dalle 17.00 alle 19.00. I biglietti che rimaranno disponibili si potranno acquistare direttamente domenica pomeriggio, in cui la biglietteria aprirà alle 15.30. Per Gara2 al PalaBorsani, le modalità di acquisto saranno le solite delle partite singole di campionato.