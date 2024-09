Legnano e Saronno si ritrovano dopo gli anni di purgatorio della C e, il primo derby annuale, è valido per la finale del XIII Memorial Morelli. Un trofeo che se lo aggiudica proprio Legnano.

I Knights di Legnano vincono il XII Memorial Morelli

Gli amaretti colpiscono con oltre l’85% dal campo da 2 e il 50% da 3; Legnano cerca di rimanere a contatto e Mastroianni è il più attivo offensivamente con Quarisa, recuperato dall’infortunio di ieri, a seguire a ruota.

I loro 13 punti combinati permettono ai Knights di non scollarsi e alla fine del primo del primo il 25-27 per Saronno è un vero affare.

Nel secondo periodo Quinti e Maspero continuano ad essere vicini alla perfezione, ma le percentuali calano fisiologicamente. Legnano innesca Gallizzi, che piazza un paio di accelerazioni devastanti, Agostini che punisce da fuori e da sotto e dopo l’aggancio, mette un parziale di 11-0 che porta i Knights in vantaggio a metà gara sul 49-43.

Dopo la pausa lunga Scali e Sodero scaldano la partita con Saronno che non riesce a tenere il ritmo dei primi minuti.

L’apporto di Beretta e Giulietti aiuta gli amaretti a non abbandonare la gara ma la Sae Scientifica arriva fino al +11 del 62-51, prima della terza sirena che fissa il 64-59.

Cala il ritmo della partita

Ultimo periodo che da la netta idea di che momento della stagione stanno vivendo le due squadre.

Il ritmo cala in maniera inversamente proporzionale agli errori; le percentuali non sono indimenticabili e lo scarto non subisce grandi variazioni.

Saronno prova a mettere paura con il solito Quinti, ma Legnano ha sempre la risposta pronta con Agostini e Quarisa per una partita che i Knights vincono con 6 punti di scarto per 79-73.

Bella partita per oltre 30 minuti per due squadre che si conoscono e si incontreranno già nella seconda gara di campionato.

Legnano continua nel suo processo di crescita e trova conferma in attacco e in difesa mettendo in bacheca un torneo prestagionale che però ha sempre un gran valore affettivo per tutti i Knights.

Prossimo impegno: mercoledì 18 settembre al Knights Palace contro Fidenza alle 18:30.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS – ROBUR SARONNO 79-73 (25-27; 24-16; 15-16; 15-14)

Per Legnano: Lavelli 1 (0/1 da 3), Rakaj, Agostini 19 (6/8; 1/5), Mana, Scali 11 (5/7; 0/2), Oboe 6 (3/4; 0/3), Quarisa 12 (4/12 da 2), Gallizzi 12 (3/6; 2/4), Consolandi, Sodero 11 (1/1; ¼), Colombo, Mastroianni 9 (2/4; 1/3)

Rimbalzi 35 (7+ 28 Scali 10), Assist 16 (Oboe e Mastroianni 5), Palle recuperate 5 (5 giocatori con 1)

Per Saronno: Pellgrini 5 (1/2 da 3), Tolotti, Mariani, Beretta 16 (1/4; 4/6), Negri 2 (1/4; 0/2), Quinti 16 (8/11; 0/1), De Capitani 4 (2/3; 0/1), Tresso 6 (0/1; 2/3), Nasini 6 (2/2; 0/5), Giulietti 8 (1/4;1/6), Canton, Maspero 10 (3/7; 1/1)

Rimbalzi 39 (8+31 Quinti 10), Assist 18 (Nasini 6), Palle recuperate 4 (De Capitani 2)