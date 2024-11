Monday Night per i Knights di Legnano che, in un PalaBorsani da oltre 1400 spettatori, ospitano la Virtus Lumezzane in un ottimo momento e finalmente con tutti i giocatori a disposizione, nel posticipo della tredicesima giornata di campionato.

I Knights di Legnano hanno la meglio su Lumezzane

E’ Lumezzane a segnare per prima con Baldini, Sodero con la tripla da il primo vantaggio ai Knights e Amici infila dall’area, per un inizio scoppiettante e in pieno equilibrio.

La tripla di Minoli del 5-9, sembra dare Lumezzane un primo buon vantaggio, ma Legnano riaggancia subito gli ospiti e a metà del quarto con la tripla di Raivio è addirittura avanti 19-14.

Ancora Raivio segna i punti del +7 e +9, che sembrano aprire il primo vero strappo per la SAE Scientifica.

Sarà uno dei tanti elastici tirati e poi lasciati andare con Lumezzane che segna con Varaschin i punti che la riportano sul 23-18 del 10’.

Ancora Varaschin infila il canestro del -3, ma Legnano tenta di nuovo la fuga con Scali, Raivio e Fernandez sul 29-20.

Nuovo contro break per la Virtus che con 6 punti filati di Di Meco si riporta in scia; Legnano torna di nuovo a +9 con Gallizzi e poi anche a +10, ma il finale del quarto è ancora di marca bresciana con i liberi di Tandia e Minoli che avvicinano gli ospiti sul 45-41 del 20’.

La seconda parte della partita

Dopo l’intervallo, Mastroianni segna il +6 per Legnano, Di Meco la tripla del -3, ma quando i Knights toccano il +7, un nuovo break virtussino porta la partita sul 51-49, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo.

Legnano ingrana con Oboe e Raivio, ma Varaschin e Baldini ricuciono per il 56-53 del 30’.

Scali segna subito ad inizio quarto quarto, ma è Lumezzane a far paura con Minoli e Deminicis che portano a -1 la LuxArm.

A questo punto Mastroianni segna da 3, Agostini e Sodero dai liberi e inizia ad alzarsi il livello si testosterone in campo.

Legnano è più tranquilla e Oboe segna il 67-59, poi Sodero il libero del +9 e ora sembra che Legnano ne abbia di più.

Oboe ruba e segna anche in contropiede, Raivio mette il jumper sottolineando perché sia lo straniero più temuto del campionato e con gli ultimi punti di Mastroianni si chiude la gara sul 80-65.

Una vittoria molto difficile per Legnano che ha concretizzato la sua grande difesa solamente nel secondo tempo e soprattutto negli ultimi minuti di gioco; questo permesso una vittoria con un ottimo margine, nonostante una gara molto più tirata di quello che dica il risultato finale.

A fine gara Mattia Mastroianni è stato premiato come MVP nella partita dal match sponsor Gruppo Ceriani Auto, coronando una bella serata per biancorossi che ore sono attesi da un nuovo viaggio in Sicilia nel weekend per affrontare un’altra Virtus, ossia la Virtus Ragusa.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LUXARM LUMEZZANE 80-65 (23-18, 22-23, 11-12, 24-12)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 21 (6/14, 2/4), Mattia Mastroianni 14 (4/5, 2/4), Guglielmo Sodero 14 (1/2, 3/6), Francesco Oboe 10 (4/8, 0/1), Pietro Agostini 6 (2/5, 0/3), Ezio Gallizzi 5 (1/2, 1/3), Andrea Quarisa 4 (2/6, 0/0), Guido Scali 4 (2/5, 0/0), Francisco Fernandez 2 (1/1, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 20 - Rimbalzi: 46 14 + 32 (Pietro Agostini 12) - Assist: 9 (Guglielmo Sodero 3)

LuxArm Lumezzane: Giacomo Baldini 14 (3/5, 2/6), Manuel Di Meco 14 (1/5, 4/8), Lorenzo Varaschin 12 (6/9, 0/0), Lamine Tandia 8 (2/6, 0/0), Tommaso Minoli 8 (0/2, 1/2), Alessandro Amici 4 (2/6, 0/4), Giovanni Brescianini 3 (0/0, 1/1), Francesco Deminicis 2 (1/1, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/6), Andrea Cecchi 0 (0/0, 0/1), Nicolò Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Manuel Di Meco, Lorenzo Varaschin, Tommaso Minoli 6) - Assist: 14 (Alessandro Amici 5)