I Knights conquistano il quinto posto e i play off con Gallarate

Play off conquistati per i Knights di Legnano che vincono contro Casale e andranno ad affrontare Gallarate.

I Knights conquistano i play off

Legnano doveva vincere contro la giovane Junior Casale per sperare nel quarto posto, ma ottenere anche un improbabile incastro di risultati sugli altri campi. L'assenza dell'ex Claudio Negri per un infortunio era un vantaggio da non sottovalutare che per Legnano ha pesato positivamente.

Il primo quarto è piuttosto equilibrato con Casale intraprendente e Legnano a segnare da vicino a canestro con Mazzantini, Leardini e Marino, ma a faticare da fuori tanto che le pessime percentuali tengono il match con un possesso di distanza sul 17-20 al 10'.

Nel secondo periodo le percentuali biancorosse dall'arco crescono e il risultato inizia a lievitare con un progressivo vantaggio della 3G che passa dal +3 al +15 e tocca anche il +20 sul 27-47 a pochi secondi dalla sirena di metà partita. A dire il vero il vantaggio poteva essere più rotondo, ma un tiro da oltre 20 metri di Drocker è fuori tempo massimo e si va negli spogliatoi sul 28-47.

Il terzo periodo non ha particolari note da segnalare

I Knights continuano a controllare il ritmo gara e Casale non riesce a mettere paura alla 3G. Tra i padroni di casa il più attivo è Riva (17 punti alla fine) mentre per Legnano ci sono Marino (22 punti in 26 minuti) e Drocker a segnare quando necessario e a servire i compagni quando liberi per il 51-70 del 30'.

Ultimo quarto in cui i giovani sono protagonisti con un super Riccardo Cucchi che si fa trovare pronto in ogni occasione e firma 14 punti che aiutano i Knights a chiudere la gara senza nessun rischio sul 69-95.

Il saluto finale dei tifosi in campo con i Knights a fine partita è la parte più bella di una giornata positiva anche se non al 100%

Alla fine è un quinto posto che soddisfa a metà i Knights, colpevoli di aver lasciato per strada qualche punto di troppo, ma tutto sommato soddisfatti di aver chiuso il campionato con 7 vittorie in fila, cosa che lancia Legnano nei playoff con un trend decisamente positivo. In settimana tutte le info per la serie unica che varrà l'accesso alla B1 o B d'Eccellenza e che si giocherà contro Gallarate.

Il tabellino

JUNIOR CASALE MONFERRATO - 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 69-95 (17-20, 11-27, 23-23, 18-25)

Junior Casale Monferrato: Alessandro Riva 17 (6/8, 1/2), Manuel Saladini 14 (0/1, 4/10), Guglielmo De Ros 10 (0/3, 3/6), Igor Jovanovic 10 (1/3, 2/4), Giulio Raiteri 5 (1/2, 1/3), Pietro Avonto 4 (2/2, 0/4), Alberto Apuzzo 3 (0/3, 1/5), Matteo Ciocca 3 (1/4, 0/0), Bilal Kamar 3 (0/2, 1/2), Valerio Staffieri 0 (0/0, 0/0), Claudio Negri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Alessandro Riva 7) - Assist: 17 (Manuel Saladini 7)

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 22 (4/7, 4/9), Giacomo Leardini 15 (7/7, 0/1), Riccardo Cucchi 14 (1/1, 4/6), Saverio Mazzantini 12 (4/5, 0/0), Michael Sacchettini 10 (3/6, 0/1), Gian Marco Drocker 10 (1/3, 1/3), Juan Marcos Casini 6 (0/0, 2/4), Luca Antonietti 4 (2/6, 0/2), Francesco Amorelli 2 (1/1, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/2, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Giacomo Leardini 10) - Assist: 21 (Gian Marco Drocker 6)