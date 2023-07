I Knights completano il roster con l'acquisto di Marco Planezio

I Knights Legnano acquistano Marco Planezio: il roster ora è al completo.

Il nuovo acquisto dei Knights Legnano

Ala forte di 198 cm, classe 1991, nativo di Alzano Lombardo, Planezio muove i suoi primi passi cestistici alla Blu Basket Treviglio, con cui compie l'intera trafila giovanile ed esordisce in prima squadra (Serie B) nel campionato 2008/2009.

A partire dalla stagione 2009/2010 viene inserito nel roster della prima squadra (DNA), dove rimane per 2 anni; nel 2011 accetta la proposta di Casalpusterlengo (Serie B), successivamente veste i colori della Pallacanestro Alto Sebino (Serie B); nel 2015/2016 lo vede con la canotta di Bergamo (Serie B) ed è protagonista di due anni importanti, sfiorando in entrambe le occasioni la promozione in Serie A2.

Nel 2017 firma per Olginate per poi terminare la stagione a Treviglio (Serie A2), decide poi di spostarsi a Cesena (Serie B) con i Tigers, e nella stagione successiva rimane in Emilia Romagna con la Bakery Piacenza e insieme a Mike Sacchettini, da un contributo fondamentale alla vittoria della Coppa Italia di Serie B e alla promozione in Serie A2.

Chiusa la parentesi in terra emiliana, viene chiamato dalla Fulgor Omegna (Serie B),e nella scorsa stagione è in campo con l'Agribertocchi Orzinuovi che vince la Supercoppa LNP e arriva alle Final4 promozione.

Con Orzinuovi firma 8 punti a partita, 4.4 rimbalzi di media, 1 recupero a partita e 2 assist.

"Un gran colpo di mercato"

Ha commentato il general manager Maurizio Basilico: