Podio per i ginnasti della Società Ginnastica Perseverant ASD Legnano che raggiungono il terzo posto nella prova disputata a Cassano.

I ginnasti della Perseverant di Legnano raggiungono il podio

Nella gara regionale che si è disputata a Cassano D’Adda il 16 Febbraio, i ginnasti Stefano Targa, Cristiano Donferri Mitelli e Francesco Burul, salgono sul terzo gradino del podio per la categoria Open livello LC.

Piccolo rammarico per il tecnico Riccardo Tosca per alcuni lievi errori che durante le esecuzioni hanno abbassato il punteggio finale, ma c’è soddisfazione generale per la prestazione dei ragazzi che potrà essere migliorata nelle prossime competizioni. La stagione prosegue ora con le gare individuali.