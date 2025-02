Due giornate di gare molto intense per la Società Ginnastica Perseverant ASD Legnano, podi e soddisfazioni per I ragazzi del campionato di Eccellenza.

I ginnasti della Perseverant ai campionati regionali di categoria

Per il campionato GOLD Perseverant si è presentata in campo gara con I ginnasti allievi 1 Nicolò Morrone e Andrea Marinoni, e con il ginnasta allievo 2 Riccardo Gariboldi.

La competizione è la prima prova valida per le qualificazioni elle fasi interregionali dove si qualificheranno I ginnasti migliori della zona tecnica A per poter accedere poi alle finali nazionali.

I ginnasti allievi, allenati dal tecnico Riccardo Tosca, Riccardo (A2) e Andrea (A1) sono incappati in un errore al cavallo ed hanno dovuto poi inseguire il risultato finale per tutta la gara piazzandosi rispettivamente al 7 e 16 posto. Nicolò (A1) con una gara regolare si piazza all’ 8 posto.

Alcuni elementi sono ancora da perfezionare ma le prestazioni e le sensazioni avute sul campo gara sono positive.

Foto 1 di 11 Foto 2 di 11 Foto 3 di 11 Foto 4 di 11 Foto 5 di 11 Foto 6 di 11 Foto 7 di 11 Foto 8 di 11 Foto 9 di 11 Foto 10 di 11 Foto 11 di 11

Le gare di Eccellenza degli atleti di Legnano

Nella competizione di Eccellenza Perseverant gareggiava con I ginnasti Junior2 Francesco Burul e il ginnasta Senior Cristiano Donferri Mitelli.

Eccezionale la gara di Francesco che sale sul primo gradino del podio per la classifica generale All around aggiudicandosi anche diversi podi nelle specialita per attrezzo. Primo nelle specialità Corpo libero e Sbarra. Secondo posto nelle specialità Anelli, Volteggio e Parallele. Terzo nella specialità Cavallo.

Bene anche Cristiano che arriva secondo nella specialità Anelli. Terzo posto nelle specialità Volteggio e Cavallo. Quinto posto nelle specialità Corpo libero e Parallele.