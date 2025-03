I Frogs trionfano anche nel derby contro i Rhinos

I Frogs Legnano salgono a 4 – 0, segnando un’altra vittoria, la quarta consecutiva, contro i Rhinos Milano nel Campionato IF. Una partita considerata un derby, molto sentita in campo e sugli spalti del Mari di Legnano, finita 35 -14 per i neroargento che consolidano, fin qui imbattuti, la testa del girone.

Legnano è partita subito aggressiva con un touchdown di Pulsinelli (#13) su pass di Zahradka (#7) dopo soli 6 minuti di gioco, replicato poco dopo con un’altra segnatura con un lancio di oltre 50 yard del QB questa volta su Kittner (#11) al dodicesimo minuto, entrambi convertiti da Masini (#88). Terzo touchdown nero argento verso la fine del primo quarto, con una rush di Zahradka e punto addizionale di Masini.

Nel secondo quarto i Frogs abbassano la guardia, permettendo ai Rhinos di tentare la rimonta, con due touchdown di Bouah (#24) e Seck (#14) su pass di McCray. Dopo l’intervallo, il terzo quarto si conclude senza segnature, ma nel quarto i Frogs blindano il risultato con un'altra corsa in endzone del QB e un altro touchdown di Kittner su pass di Zahradka, entrambi con conversione di Masini. L’intercetto di Di Mari (#31) mette la parola fine alla partita, caratterizzata da una difesa Legnano molto pressante, autrice di ben sette sack (Masini #88, Perego #90, Timotijevic #10 per due, Molla #69, Nicola #99 e Gianera #2).

“Lo Stadio Mari resta inviolato con i Frogs – commenta il presidente Ettore Guarneri, che in questo stadio con i neroargento ha raggiunto tanti successi incluso un titolo Europeo – Le tre partite che hanno segnato il nostro ritorno qui sono state altrettante vittorie, cui si aggiunge quella in trasferta, con un bel pubblico molto partecipe: sicuramente una bella soddisfazione e il modo migliore per onorare il nostro ritorno a casa”.

“Come previsto è stata una battaglia – aggiunge Davide Donnini, Head Coach - Il campo pesante ha fatto sì che la componente fisica abbia avuto il predominio rispetto a quella tecnica, molto più che in altre partite. Ancora una volta però i ragazzi sono stati bravi ad imporsi. Il pregio è quello di vincere la partita chiunque ci sia davanti e in qualunque condizione, il difetto è quello di fare ancora qualche errore di troppo, che (soprattutto in partite dove ogni singolo errore può fare la differenza) può costare caro nell’economia della partita. Stiamo crescendo, sono felice per i risultati ma basta un passo falso per tornare indietro, il lavoro da fare è ancora tanto. So dove possiamo arrivare e spingerò sempre di più per far performare la squadra secondo le proprie possibilità. E anche oltre. E i ragazzi sono consapevoli che dobbiamo fare di più. Questa deve essere la nostra mentalità. Mai essere soddisfatti. Non mi piace molto parlare dei singoli, ma oggi finalmente Kittner ci ha deliziato con due TD, giusto premio per questo giocatore che macina yards in tutte le partite ed è sempre decisivo. Adesso testa ai Warriors. Non esistono partite facili e partite difficili, ma solo partite da preparare bene durante la settimana.”