I Frogs Legnano di nuovo vincenti a Bologna

I Frogs Legnano segnano una nuova vittoria per 55-0 in trasferta all’Alfheim Field di Bologna contro i Warriors Bologna e si confermano alla testa del girone.

La gara

Partita condizionata dalle condizioni del terreno in una giornata piovosa che rendono mediamente più lento e difficoltoso il gioco, ma decisamente sbilanciata in favore dei neroargento che già nel primo quarto di portano in vantaggio con un touchdown di Oliver Segre (#80) su pass di Luke Zahradka (#7) e conversione di Masini (#88).

La difesa Frogs non lascia possibilità alla offense di Bologna e l’inizio del secondo quarto vede un secondo e creativo TD Frogs con Zahradka e il secondo Zerbo (#4) entrambi schierati, finta del numero 7 e lancio di Zerbo proprio per il QB titolare che riceve in endzone. Il calcio di Masini segna il 14-0. Il resto della frazione di gioco continua a mostrare la superiorità neroargento, con altri tre touchdown, tutti di Kittner (#11) su lancio di Zahradka con punto addizionale di Masini che portano Legnano all’half time sul 35 – 0.

La ripresa dopo l’intervallo parte in running clock (il cronometro non viene più fermato per la differenza punti) e vede in campo il QB Alessandro Zerbo che serve a Kittner il sesto touchdown, convertito da Masini. Il terzo quarto vede il numero 88 protagonista anche di un intercetto riportato in endzone, di cui non riesce però la conversione. Ulteriore touchdown FROGS nel quarto periodo di gioco ad opera di Pulsinelli (#13) su lancio di Zerbo, convertito da Masini, che chiude definitivamente la partita.

Il commento

“Chiudiamo il girone di andata ovviamente con grande soddisfazione – commenta Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano – Complimenti a tutta la squadra, che sta facendo un ottimo lavoro anche mentalmente sotto la guida di Donnini e di tutto il coaching staff, e la consistenza dei risultati in campo ne è la prova. Ora andiamo in pausa, ma sappiamo che ci aspetta ancora la parte più impegnativa del campionato, bisognerà spingere ancora di più”. “La partita è stata da subito indirizzata nel modo giusto. I ragazzi hanno preso seriamente l’impegno e, durante la settimana, il lavoro di preparazione: il risultato e l’impegno profuso oggi ne sono la dimostrazione. È stata anche l’occasione giusta per testare la profondità del roster, dando più spazio a chi di solito gioca di meno, ma che sta dando un grande aiuto a tutta la squadra – commenta Davide Donnini, Head Coach FROGS. - Il girone di andata è andato nel migliore dei modi. Adesso la pausa servirà per il recupero degli infortunati e ad alzare il livello del gioco. Nel girone di ritorno avremo un bersaglio sulla schiena; lasciamo parlare tutti, ma noi cerchiamo sempre di far parlare il campo (che ha sempre ragione). Ci troveremo pronti a giocarci le nostre carte dappertutto e contro chiunque. Inizia la parte più difficile ma anche la più stimolante”.

I Frogs Legnano terminano così il girone d’andata, e hanno davanti a sé due settimane di riposo. Prossimo appuntamento per la prima di ritorno il 12 aprile ad Ancona contro i Dolphins.