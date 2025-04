I FROGS Legnano tornano in campo per la Week 10 del Campionato italiano IFL, dopo la pausa pasquale: appuntamento domenica 27 aprile a Milano contro i Lions Bergamo.

I Frogs Legnano attendono i Lions

Nel secondo appuntamento del girone di ritorno, i FROGS riceveranno in casa la squadra orobica, (battuta 7-34 nell’andata) con l’obiettivo di consolidare la presenza nelle posizioni di vertice del ranking.

Dopo l’avvio di campionato che ha visto il ritorno dei neroargento allo stadio Mari di Legnano, le ultime partite in casa saranno giocate al Velodromo Vigorelli di Milano, già home field dei FROGS negli scorsi anni, per permettere la preparazione e lo svolgimento dello storico Palio nell’arena legnanese.

Il commento del presidente dei Frogs

“Torniamo al Vigorelli per quest’ultima parte di campionato per la sovrapposizione del calendario con il Palio, ma naturalmente l’obiettivo è che il Mari torni ad essere la casa dei FROGS come in passato. Speriamo perciò che continui la positiva intesa con il Comune e con Academy Legnano, vista anche l’ottima partecipazione di pubblico, per poter replicare il prossimo anno, anche per più partite” – dichiara Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – “Rispetto alla sfida di domenica, ci aspettiamo che i Lions cercheranno in ogni modo di rifarsi del risultato dell’andata, e dovremo perciò essere vigili e determinati: nessuna partita va sottovalutata”.

Di seguito i dettagli dell’appuntamento:

FROGS Legnano vs LIONS Bergamo

Domenica 27 aprile

Velodromo Vigorelli - Milano

Ore 14:00 – Apertura cancelli

Ore 15:00 - Kick Off

Biglietteria: via Savonarola / Ingresso: via Arona - Milano