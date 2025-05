FROGS Legnano di nuovo in campo, sabato 10 maggio, per affrontare in “trasferta” i Rhinos Milano al velodromo Vigorelli di Milano, nel girone di ritorno del Campionato Italiano IFL.

I Frogs in campo sabato contro i Rhinos Milano

Sfida sempre molto sentita quella tra le due squadre lombarde, praticamente un derby tra due delle squadre più storiche, dal risultato non scontato. Sarà, inoltre, la penultima della Regular season, in cui Legnano in termini di ranking è attualmente terza nel proprio girone. La partita di andata era stata disputata allo Stadio Mari di Legnano con la vittoria dei neroargento per 35-14.

“Contro Rhinos c’è una particolare intensità e partecipazione, anche di pubblico, ed è quindi sempre una partita importante” commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Inoltre siamo ormai alle ultime battute della stagione regolare e tutto conta: non possiamo permetterci errori”.

Di seguito i dettagli dell’appuntamento:

RHINOS Milano vs FROGS Legnano

Sabato 10 maggio

Velodromo Vigorelli - Milano

Ore 18:00 - Kick Off