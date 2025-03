I Frogs battono i campioni in carica

Terza vittoria consecutiva per i Forgs Legnano che, di nuovo in campo in casa allo stadio Mari, battono per 24 a 21 i Panthers Parma, campioni in carica degli ultimi due campionati, portandosi così in testa al ranking del Girone A del Campionato IFL.

La gara

Una partita che non ha smentito le attese, combattutissima fino alla fine e che ha visto Parma subito aggressiva nel primo quarto, con un touchdown su lancio del QB Patterson: i Frogs rispondono con touchdown di Almeida (#32) su lancio di Zahradka (#7) e conversione di Masini (#88), ma gli emiliani recuperano e si va all’intervallo con Parma in vantaggio 14 -7.

Al terzo quarto i Frogs recuperano e segnano con una rush del QB Zahradka, con extra point di Masini. Un field goal di Masini all’inizio del quarto periodo di gioco riporta in vantaggio Legnano e da lì la difesa neroargento non permette più segnature a Parma con due sack ad opera di Molla (#69) e Gianera (#2). L’intercetto di Maffi (#3) praticamente a due minuti dalla fine mette il sigillo alla vittoria di Legnano.

Il commento

“Sono molto soddisfatto di questa vittoria, avevamo un sospeso con Parma che avevamo prima battuto in regular season nello scorso campionato, e poi avevamo dovuto cedere nei playoff – commenta Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano - Oggi la squadra ha dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di gioco, e credo che questa partita abbia offerto davvero un grande spettacolo a tutto il pubblico”. Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4 “Vittoria tirata contro una grande squadra (campioni in carica non per caso): complimenti a loro. Importante per il nostro percorso di crescita” – commenta Davide Donnini, Head Coach dei Frogs - Ancora una volta il carattere della squadra ha fatto la differenza, abbiamo dovuto inseguire per quasi tutta la partita ma i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Dobbiamo migliorare ancora sotto tanti punti di vista ma la mentalità è quella giusta. Un plauso a coach Stevens che sta facendo un ottimo lavoro con l’attacco nonostante sia con noi da poco tempo, ai nostri imports (ragazzi dalle doti tecniche, ma soprattutto umane fuori dal comune) e ai ragazzi tutti, che stanno costruendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita un gruppo dai sani principi morali che lavora seriamente. Il mini ciclo di tre partite prima della bye week è andato nei migliori dei modi, ma il nostro approccio come sempre è pensare solo alla prossima partita. Testa a Rhinos tra due settimane al Mari. Sarà un’altra dura battaglia!”

Il prossimo weekend sarà dunque di riposo per i Frogs, appuntamento al Mari il 15 marzo per il “derby” contro Rhinos Milano.