I Diavoli rosa di Novate hanno la meglio su Padova in Coppa Italia

I Diavoli rosa vincono in Coppa Italia contro Novara

Nella prima gara di Coppa Italia ci sono volute 2 ore di gara per aver ragione della formazione di Padova che ha ampiamente dimostrato di meritarsi il primo posto in classifica del proprio girone. Novate ha stretto i denti fin dall’inizio e i primi 2 set sono stati sbloccati dopo la prima parte dalle Diavolesse, dal terzo però la musica è cambiata, Padova ha cominciato a difendere meglio ribaltando il risultato nel finale, anche nel quarto Padova ha dimostrato il suo valore fin da subito ribattendo palla su palla ai break avversari, soprattutto nel finale quando le padrone di casa erano avanti 22-21, la forza del gruppo ha però avuto la meglio trovando in Mazzi e Migliorin le protagoniste del finale di set. Spine nel fianco per tutta la serata le attaccanti Grecea e Rampin (35 punti in 2) con Rampin che con 20 punti prende il premio di cannoniera della serata. Incontenibile Mazzi a muro, 4 per lei sui 9 della squadra contro i 3 avversari.

La Cronaca della partita

Nel primo set è Padova a portarsi avanti 5-4 e 9-7 con Novate che ci mette un po' a entrare in partita, ma dal 16 pari la musica cambia, 2 difese di Piroli lanciano Venegoni al 16-18 e da qui Novate viaggia a senso unico con Trabucchi che di prima firma il 16-22 e l’ace di Migliorin vale il 16-23 col parziale chiuso 18-25 da un errore al servizio di Padova. La doppietta di Mazzi a cui fa eco l’attacco di Mandotti (nelle foto allegate, credit Gianluigi Rossi) valgono l’1-3 iniziale nel secondo, pareggio di Padova a 3 e muro di Mandotti per 3-4, con la nuova doppietta di Mazzi e gli attacchi di Migliorin e Trabucchi per il break 6-10. Rosina castiga il muro avversario (8-13) e Mandotti pianta nei 4 metri la palla dell’11-15. Piroli dietro è presente ovunque e Novate tiene il muso avanti, Standing ovation per il muro a uno di Venegoni che vale il 15-19, da qui Miglior sale in cattedra firmando la tripletta che vale il 16-23 e chiudendo il set 17-25. Nel terzo Novate abbassa la guardia e Padova comincia a tenere alto il ritmo giocando un punto a punto che si sblocca solo dal 9-9 con Mandotti a muro. Novate vola avanti 12-25 grazie a Piroli che in difesa non fa cadere nulla e lancia Migliorin e Venegoni, ma un muro avversario e 2 errori rimettono in corsa Padova che pareggia a 18. Nuovo break 20-22 con Venegoni a muro e 21-23 firmato da Scandella, ma questa volta Padova non si fa sorprendere e ribalta il risultato con 3 attacchi e un ace chiudendo 25-23. Forte della vittoria nel terzo Padova pianta subito un 4-0 a inizio quarto, ma Novate reagisce bene pareggiando a 5 con una doppietta di Rosina e una di Mandotti, nessuno vuole mollare e il ritmo sale con un bel gioco punto a punto fino al 12 pari (ace Trabucchi). Il break 12-13 lo trova Mazzi a muro con Migliorin che firma il 14-16, Novate resta avanti, Rosina “spacca” il muro avversario per il 18-20, ma Padova resta attaccata e strappa un bel pareggio a 21. Dentro Scandella per Rosina, Mazzi si prende il 22-23 con un colpo da manuale del volley d Migliorin le fa eco per il setball 22-24, Padova lo annulla, ma poi sbaglia al servizio regalando la vittoria a Novate.

Le interviste a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“Abbiamo giocato una partita con molta intensità agonistica e tecnica. I primi due set li abbiamo giocati in maniera perfetta, nel terzo set a livello emotivo c'è stata una loro reazione. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, ma nel finale del set abbiamo commesso troppi errori cedendo il parziale. Ma nel quarto abbiamo reagito e dal 6 pari abbiamo ripreso il nostro gioco, controllando con grande attenzione i fondamentali”.

Giulia Mandotti (centrale Novate):

“È stata una trasferta difficile e lo sapevano però siamo riuscite ad approcciare bene la partita in modo particolare nei primi due set, dove siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco. Nel terzo ci siamo un po’ lasciate andare con qualche errore di troppo. Il quarto è stato molto tirato, c’era parecchia tensione, ma il gioco di squadra e la tenacia ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Ora testa alla prossima partita, torniamo in settimana a lavorare per preparare la gara contro Alessandria”.

Prossima gara di Coppa Italia: sabato 3 febbraio 2024 alle ore 21,00 Novate ospiterà tra le mura amiche del Palazzetto di Via Cornicione la formazione dell’Acrobatica Group di Alessandra, prima in classifica nel girone A che in settimana incontrerà Padova, la partita delineerà quale squadra dovrà proseguire nel cammino di Coppa Italia.

Il tabellino della partita

Officine Del Volley Padova 1 - Pallavolo Novate DR 3

Parziali set: 18-25, 17-25, 25-23, 23-25

Officine Del Volley: Facco 3, Grecea 14, Quaglio 5, Frasson 3, Rampin 20, Avanzo 3, Occhinegro (L), Fioretti 9, Di Falco, Lorenzi, Bruni (L2). N.e. Gavin, Russo. All. Garzari,

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 3, Mazzi 11, Venegoni 10, Mandotti 9, Rosina 10, Migliorin (K) 18, Piroli (L1), Scandella 3, Levis. N.e. Zaniboni. Panza, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.

I numeri della gara: Ace Novate 5 Padova 5, Muri Novate 9 Padova 3, ricezione Novate 64% Padova 66%, attacco Novate 32% Lazzate 28%