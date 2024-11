I colori del Soi Inveruno alla Maratona di New York

La canotta giallo-blu della punta di diamante dei Master della SOI Inveruno “brilla” tra i grattacieli di New York, durante la mitica Maratona.

L’inverunese Andrea Manzotti si regala 2 ore, 47 minuti e 21 secondi di adrenalina pura: 826simo al traguardo su 55.522, 18esimo italiano su 2.584 e miglior risultato SOI nella Maratona della Grande Mela.

Commenta Andrea subito dopo l’arrivo:

“Grazie a tutti per il tifo a distanza! Maratona colma di emozioni e chi l’ha fatta lo sa. Tifo e “piacevole baccano” assurdo dal primo fino all’ultimo chilometro, energie positive a profusione. Io che sono un debole di cuore e di lacrima facile, mi sono emozionato più di una volta. Complimenti agli americani che hanno una cultura sportiva imbattibile e un grande rispetto per chi pratica sport e per chi organizza gli eventi. Penso sia stata una delle esperienze sportive più belle della mia vita!”