Gustavo Provasi Direttore Sportivo del baseball Legnano

Il Legnano Baseball ufficializza il nuovo direttore sportivo della società. Si tratta di Gustavo Provasi 46 anni.

Dal settore giovanile, alla prima squadra alla scrivania

Provasi ha militato fin da bambino nel Club legnanese con un percorso da giocatore, iniziato nel settore giovanile, che lo ha portato fino all’esordio giovanissimo in C1 e alla conquista di una storica promozione in B. Capitano della squadra ha poi lasciato il campo nel 2009.

Ringrazio il presidente per la fiducia, i miei propositi sono quelli di fare bene

“E’ il mio primo incarico da Direttore Sportivo, ringrazio il nostro Presidente Massimo Gioachini per la fiducia, è un grande onore per chi come me ha nel cuore i colori biancorossi”. I propositi sono quelli di fare bene: “Il nostro è un progetto che va visto a medio lungo termine: stiamo pagando la mancanza di ragazzi nella trafila e perciò stiamo operando dalla base per portare più giocatori possibili creando un movimento virtuoso seguita da Tecnici di qualità”.

Il nostro progetto prevede l'inserimento in società di tecnici cubani

Un progetto coltivato da Allenatori di grande spessore: “Il nostro progetto prevede l’impiego di Tecnici cubani che da questo punto di vista sono tra i migliori al mondo”. In questa maniera fin da più piccoli nella trafila si ha la possibilità di crescere secondo certi canoni tecnici nell’apprendimento dei fondamentali del nostro sport fino a ritrovarsi un giorno a vestire la maglia della prima squadra a coronamento di un percorso importante. “Per quanto concerne la prima squadra del baseball sappiamo di aver una buona base, che anche l’anno scorso ha dato degli ottimi risultati e lavoriamo perché vi possano approdare sempre più giocatori prodotti del nostro vivaio”.