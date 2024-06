Guido Scali confermato ai Knights

La guardia di origine toscana che arrivò a dicembre dello scorso anno, ha raggiunto un accordo con il GM Basilico per continuare la sua avventura in biancorosso ai Knights di Legnano.

Sicuramente la sua intensità e la propensione al sacrificio difensivo sono due degli elementi che piacciono allo staff e che danno a Scali una multidimensionalità, tanto cara a Piazza. Nella scorsa stagione Scali ha comunque contribuito anche all’attacco dei Knights chiudendo con 9 punti media in 29 minuti di utilizzo a cui ha aggiunto 5,3 rimbalzi, 1,4 recuperi e 1,5 assist.

Basilico:

“Siamo molto contenti della riconferma di Guido, un ragazzo che conosciamo bene, apprezziamo molto e che ci da un po' di continuità con la scorsa stagione. Devo prima di tutto ringraziare la famiglia Pogliani per un extra-budget che ci ha permesso di raggiungere l’accordo economico con Scali; con lui abbiamo una sezione di esterni decisamente di livello che garantisce freschezza atletica e talento. Dopo l'esperienza della scorsa stagione pensiamo che con il pacchetto di esterni ci possano essere le condizioni migliori per affrontare le (probabili) 40 partite annuali. E’ vero che Scali ha svolto parecchi “compiti” difensivi lo scorso anno, ma è anche vero che è andato in doppia cifra di punti nel 50% delle gare giocate.”