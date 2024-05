Guglielmo Sodero sarà la guardia titolare della SAE Scientifica dei Knights di Legnano per la stagione 2024/2025.

Guglielmo Sodero è un nuovo giocatore dei Knights

L’esterno di classe 1993 è un volto noto per i tifosi legnanesi: nella stagione 2023/24 è stato avversario dei biancorossi in B Nazionale, affrontata con la maglia di Desio dove ha prodotto 14,2 punti e 2,6 assist; ma Sodero è avversario degli Knights sin dai tempi della B: nella stagione 2021/22 fu un suo canestro a 4” dal termine a condannare Legnano all’eliminazione contro Bergamo nella gara 5 del quarto di finale playoff.

Giocatore di grande esperienza con buona taglia fisica (191 centimetri per 91 chili) e duttilità tecnica; inizia il suo percorso senior nel 2010 in Serie C con la casacca del Crocetta Don Bosco Torino, prima di passare la stagione successiva a Biella in DNC. Nelle stagioni seguenti gioca poi in DNB con le maglie di Francavilla e Cus Torino mentre nel 2014 si accasa a Cefalù dove in tre stagioni gioca la Serie C e la Serie B.

Un nuovo giocatore importante per i Knights

Per lui poi esperienze in Serie B a Valsesia, San Severo e Piombino, prima della chiamata in A2 da parte di Chieti. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie B a Bergamo, prima di essere a Desio per la stagione 2023/2024.

Basilico:

"Con Sodero acquisiamo un giocatore pericoloso in attacco e un grande agonista. Lo abbiamo sempre apprezzato come avversario cinico e capace si segnare da lontano, che in passato ci ha fatto molto male in alcune circostanze. Con Piazza crediamo sia il pezzo del puzzle giusto da incastrare tra Oboe e Raivio per formare il trio titolare di esterni che ci possono garantire fisicità, ma anche punti."

Sodero vestirà la maglia numero 21 dei Knights