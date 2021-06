GS Rancilio: Juan Carlos di Bella conquista due podi

L'atleta Juan Carlos di Bella del GS Rancilio di Parabiago ha conquistato due podi in due gare.

Le vittore di Juan Carlo di Bella nel GS Rancilio

Continua la stagione agonistica per il team di handbike del GS Rancilio che ha visto nei giorni scorsi l’impegno di Juan Carlos di Bella al 10° Handcycling GP, svolto all’interno del circuito di F1 a Monza e nella prova successiva a Reggio Emilia, in occasione della 1a tappa del Giro Italia Handbike.

Reduce dal 3° posto dei Campionati Italiani strada di Marina di Massa in Toscana, resi particolarmente difficili da una pioggia torrenziale, a Monza e Reggio Emilia gli atleti sono stati finalmente accolti da un piacevole sole, rendendo le prove meno estreme e più gestibili.

I podi

Gare svolte con ritmi molto elevati che hanno messo in difficoltà diversi atleti, ma in cui Juan Carlos si è trovato particolarmente a suo agio e ha centrato il podio in entrambe le occasioni, concludendo al 2° posto a Monza e al 3° posto a Reggio Emilia.

Con il podio di Reggio, Juan Carlos si installa al 3° posto di categoria anche nella classifica generale del Giro Handbike.

Prossimo appuntamento domenica 13 giugno 2021 a Fossano (CN), valevole come quarta prova del Campionato Italiano Società Handbike.

Monza - Ordine di arrivo

1° Omar Rizzato (Active BS)

2° Juan Carlos di Bella (GS Rancilio)

3° Davyd Andriyesh (Cus Propatria Milano Triathlon)

Reggio Emilia – Ordine di arrivo

1° Omar Rizzato (Active BS)

2° Manolo Simeoni (Tigullio Handbike Team)

3° Juan Carlos di Bella (GS Rancilio)

(Nella foto di copertina Juan Carlos durante le premiazioni del GP di Monza)