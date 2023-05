Grandi soddisfazioni per il BaskettiAmo Vittuone

E' stata una vera e propria maratona di sport, amicizia e passione, iniziata venerdì 7 Aprile, che ha portato le squadre Under 13, 15 e 17 del BaskettiAmo Vittuone a giocare il Torneo di basket di Pesaro con squadre provenienti da ogni angolo di Italia, avendo quindi l'opportunità di misurare le proprie abilità tecniche con quelle dei pari età di realtà sportive differenti da quelle abituali.

Il Baskettiamo Vittuone al Torneo di Pesaro

L’iniziativa ha altresì consentito alle ragazze, alcune di esse alla prima esperienza, di divertirsi e cementare il proprio spirito di gruppo, soprattutto dopo gli ultimi anni di restrizioni, vivendo insieme ogni minuto dei quattro giorni vissuti nel soggiorno. Allo stesso modo, i genitori hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio e di stabilire rapporti di amicizia più profondi attraverso i momenti conviviali passati insieme al seguito del gruppo. È stato emozionante riscontrare un’unità totale dei gruppi delle ragazze e dei genitori, i quali supportavano a turno la squadra in campo tra cori, squilli di tromba ed incitamenti vari, spostandosi insieme durante il giorno tra le varie palestre della provincia di Pesaro, divenendo il vero e proprio sesto uomo in campo.

Le gare e le vittorie

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, le ragazze dell’Under 15 hanno vinto il proprio torneo, battendo in finale la squadra di Livorno, mentre le Under 17 hanno raggiunto il secondo posto, perdendo a testa altissima la finalissima contro Pro Patria Busto, ma battendo in semifinale le V nere della Virtus Bologna. Le piccoline dell’Under 13, all’esordio, terminano invece all’ultimo posto ma dimostrano grande combattività ed una crescita costante, tenendo conto che molte di loro sono al primo anno di pratica cestistica.

Un grandissimo plauso va alla Società per il grande lavoro tecnico e di aggregazione svolto con le ragazze ed, in particolare, ai Coach Giulia, Marco, Vlad e Francesco che hanno organizzato e gestito questa meravigliosa esperienza!