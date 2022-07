Grandi soddisfazioni per B.Fit Legnano ai Master di nuoto di Riccione

Al termine dei Campionati Italiani di Nuoto Master, tenutisi a Riccione dal 28 giugno al 3 luglio, per la prima volta in presenza nazionale dopo gli ultimi del 2019, sono grandi i risultati che confermano un serio e costante impegno sportivo per gli atleti del team B. Fit Legnano Nuoto.

I grandi risultati della B. Fit Legnano nuoto

Pioggia di medaglie e di titoli per la squadra Legnanese che vede sui primi gradini del podio nelle gare individuali:

Leonardo Federici, 1° classificato con titolo di Campione italiano nei 50 dorso e 3° classificato nei 50 stile libero - categoria M40 Stefano Garzonio, 1° classificato con doppio titolo di Campione italiano nei 50 farfalla e nei 50 stile libero - categoria M40 Emiliano Pablo Gallazzi, 1° classificato con titolo di Campione italiano nei 50 rana e 3° classificato nei 100 rana - categoria M45 Antonietta Rebolini, 1° classificata con titolo di Campionessa italiana nei 200 misti e 2° classificata nei 100 farfalla e nei 200 rana - categoria M70 Laura Bozzato, 3° classificata nei 50 farfalla - categoria M30 Andrea Novali, 3° classificato nei 100 rana - categoria M40

Grandi successi anche nelle staffette per B.Fit Legnano Nuoto che nella categoria M160 uomini domina il gradino più alto del podio con la 4x50 Mista composta da Giacomo Borroni, Emiliano Pablo Gallazzi, Leonardo Federici, Stefano Garzonio e con la 4x50 Stile libero composta da Stefano Garzonio, Leonardo Federici, Giacomo Borroni, Emiliano Pablo Gallazzi. Conquistano inoltre il terzo gradino del podio la 4x50 Stile libero, mista uomini/donne, categoria M120 con Stefano Garzonio, Leonardo Federici, Veronica Villa, Laura Bozzato e la 4x50 Mista donne categoria M100 con Veronica Villa, Carlaeva D’Elia, Laura Bozzato, Sara Ballarini.

Grande soddisfazione per tutti i partecipanti

Tra i bottini di B.Fit per questa ricca stagione, è medaglia d'oro per Antonietta Rebolini che si conferma col miglior punteggio sul Circuito IRON Master per la categoria M70 (18 gare, comprendenti tutte le specialità, disputate durante la stagione 2021-2022).

Amore per il nuoto, spirito di squadra ed amicizia sono ciò che definiscono da sempre la bella squadra che è B.Fit Legnano Nuoto. Gli allenatori sono molto soddisfatti dei risultati conseguiti finora e sono molto fieri della costanza e dell'impegno che i loro atleti mettono ogni giorno in acqua. Ora per alcuni atleti l’impegno e l’allenamento continueranno in vista dei Campionati Europei Nuoto Master, che si terranno a Roma tra fine agosto ed inizio settembre.