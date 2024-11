Grande soddisfazione per la gara svolta dai giovani ginnasti Allievi della Società Ginnastica Perseverant Legnano.

Grandi soddisfazioni alle finali nazionali per la Ginnastica Perseverant

I ginnasti Nicolò Morrone, Andrea Paolo Marinoni e Riccardo Gariboldi si piazzano al 16 posto su venticinque squadre che si sono disputate la qualifica per la finale tra le migliori 12 squadre nazionali. Il tecnico Riccardo Tosca è comunque molto soddisfatto per la trasferta di Fermo dove ha ricevuto parecchi complimenti, da giudici di gara e tecnici presenti alla manifestazione, per l’ottimo lavoro svolto e per la preparazione dei ragazzi.

Un’ottima esperienza che servirà sicuramente nel percorso di crescita dei giovani ginnasti della Perseverant.