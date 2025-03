Due giorni ricchi di soddisfazioni per la società Perseverant di Legnano che ha partecipato al Trofeo Fanfulla organizzato dalla storica e gloriosa società di Lodi.

Grandi soddisfazioni al trofeo Fanfulla per la Perseverant di Legnano

La partecipazione numerosa di oltre trecento atleti, era dedicata ai corsi base di ginnastica artistica dove i ginnasti non agonisti si sono confrontati in una competizione ben organizzata che si è avvicinata di molto alle gare degli agonisti.

Per Perseverant era presente una selezione di 14 ginnaste dei gruppi non agonistici divise nelle varie fasce d’età.

L'apertura della gara

Debutto sul campo gara anche per le giovani allenatrici Elena Colombo ed Elisa Santangelo che dopo anni in società dedicati all’agonismo si stanno ora dedicando alla carriera di tecnico.

La competizione si apre con la gara delle Esordienti, e Perseverant è stata rappresentata dalle giovanissime Elena Piccaluga e Giada Proverbio. Dopo i primi attimi di emozione, le ginnaste hanno portato in gara i loro esercizi distinguendosi e riscontrando parecchi apprezzamenti da parte del pubblico. Come da regolamento CONI per questa fascia d’età la premiazione è stata con risultato analogo per tutto il gruppo dei partecipanti. Tanta felicità per le ginnaste che hanno superato alla grande la loro prima avventura su un campo di gara.

Le gare delle Allieve

Per la fascia d’età Allieve 1 Perseverant schierava Sofia Floriano, Sharon Kalaj, Sveva Chiarantano, Tecla Garavaglia, Matilde Turlizzi. Esultanza per il pubblico Perseverant al momento delle premiazioni in quanto salgono sul podio ben tre ginnaste, prima Tecla, seconda Sveva, terza Sharon. Benissimo comunque anche le compagne che si sono anch’esse distinte.

Per le Allieve 2 sale sul primo gradino del podio Linda Bellotti, Alice Cucchetti si aggiudica il premio per la specialità volteggio con il terzo posto ed il premio per la specialità corpo libero con il secondo posto. Bene anche Giorgia Albricci che però non riesce ad ottenere un podio.

Per le Allieve 3 sono scese sul campo di gara Gioia Irlandini, Elena Ferrentino e Martina Procopio comportandosi molto bene con l’esecuzione dei loro esercizi ma non riuscendo ad aggiudicarsi il podio.

Nell’ultima categoria in gara con Perseverant, la Junior Claudia Ferrentino arriva prima nella specialità corpo libero.

Comincia cosi questo percorso per le ginnaste scese sul campo di gara del Trofeo Fanfulla sperando di poterle inserire come agoniste nei prossimi mesi. Tanti complimenti alle ginnaste da parte della Società Perseverant ASD Legnano.