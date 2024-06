Grandi risultati per le squadre della Rari Nantes Legnano

Si chiude in bellezza la stagione per le squadre delle Rari Nantes Legnano.

Nessuna sconfitta per le squadre della Rnl

Due vittorie e un pareggio per le squadre della società sportiva di Legnano, nelle ultime partite di stagione dei campionati PallaNuotoItalia. Vittoria travolgente, 10-2, degli Under 15 B1 contro Viribus Unitis e secondo posto in classifica finale con 27 punti, dietro ad Acquarè Franciaciorta (31). Match senza storia, con i primi due quarti chiusi con un parziale di 0-5 e altrettante reti segnate nelle ultime due frazioni. Una bella stagione per la squadra di Marco Borsa, che l’anno prossimo vedrà molti ragazzi cimentarsi con l’Under 17.

Viribus Unitis-Rnl: 2-10 (Parziali: 0-3, 0-2, 1-2, 1-3)

Marcatori Rnl: Dall’Omo 3, Germano 2, Zorzetto 2, Maugeri 1, Bodini 1, Saakashvili 1

Vittoria schiacciante anche per gli Over 22

E finalmente una bella vittoria, netta, anche per gli Over 22. Anche in questo caso, la partita contro Arese è stata controllata sin dall’inizio, con due parziali chiusi, rispettivamente, 3-1 e 2-0. Tripletta di Megale, doppietta di Terraneo, ma è stata soprattutto la prova del collettivo a portare il punteggio finale sul 10-3. Sesto posto finale in classifica A2, con 16 punti, per la squadra allenata da Gojko Separovic.

Rnl-Sg Arese: 10-3 (Parziali: 3-1, 2-0, 2-1, 3-1)

Marcatori Rnl: Megale 3, Terraneo 2, Rosa 1, Genoni 1, Patruno 1, Rotondi 1, Alessandrini 1

Finisce in parità la stagione degli Under 19 contro la prima in classifica Taurus

Ma l’impegno clou di giornata, per il ds Separovic e per la Rari Nantes Legnano, era la partita degli Under 19 a Cantù, contro i padroni di casa della Taurus. Con un gran tifo sugli spalti, le due squadre hanno dato vita a uno splendido match di pallanuoto, in equilibrio perfetto dal primo quarto (3-3) sino all’ultimo, con il risultato finale di 6-6 che conferma la meritata vittoria del campionato da parte di Cantù, 32 punti, e la promozione in A2 della Rari Nantes Legnano, seconda con 23 punti. Una bella soddisfazione per un gruppo che lo scorso anno, nel campionato Fin dei pari età, visse una stagione difficile, con partite giocate spesso sotto organico. Gabriele Valentini vince il titolo di capocannoniere, con 44 reti. Ora un po’ di riposo per le squadre della Rnl, prima di rituffarsi in vasca a settembre per la prossima stagione.

Taurus Cantù-Rnl: 6-6 (Parziali: 3-3, 0-0, 2-2, 1-1)

Marcatori Rnl: Valentini 4, Paganelli 2