Con il punteggio di 21-26 si è chiusa sabato una delle partite più fisiche e più dure del campionato di A1 per i Galletti di Parabiago, che solo nei minuti finali riescono a superare il Verona, dopo una partita non bella ma molto combattuta.

Grande vittoria per il Rugby Parabiago in serie A1

Complimenti vivissimi alla compagine veneta, che con un’ottima gara ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi rossoblù e che ha ceduto solo nel finale grazie all’ultima meta di Massimo Ceciliani, quasi allo scadere.

“Il gruppo sta dimostrando in questo campionato di crescere, di migliorare, di essere molto unito – ci racconta l’Head Coach Daniele Porrino. Riusciamo ad uscire da situazioni difficili, cosa che negli anni scorsi faticavamo a fare. Adesso abbiamo invece una squadra che anche grazie all’esperienza di alcuni e alla coesione del gruppo riesce ad uscire dai momenti di difficoltà. Mi permetto di dire che la partita non è stata bella da vedere, non spettacolare, giocata sugli errori e sulla fisicità e averla vinta significa aver mostrato maturità. Ora dobbiamo proseguire questo percorso riuscendo a giocare meglio. Verona ha dato tutto, era al completo, voleva giocare e fare, sono stati molto bravi. Non era facile raggiungere il risultato e siamo contenti di esserci riusciti.”

Grande vittoria anche per la squadra di Serie C

Nel campionato di Serie C, molto convincente anche la prestazione della nostra squadra cadetta che ottiene un ottimo risultato sul campo del Velate Rugby. Il risultato finale di 10 a 50 mostra la superiorità in campo della nostra squadra, ma la soddisfazione dello staff tecnico va ben al di là del risultato.

“Questa per noi era una partita molto sentita – dichiara il Coach Cristian Agresta. Nella prima giornata del girone precedente Velate ci aveva inflitto una sonora e cocente sconfitta e i ragazzi avevano voglia di riscatto, soprattutto dopo la sfortunata trasferta di Calvisano. La partita è iniziata subito con una marcatura dei padroni di casa che ha dato una scossa ai ragazzi che hanno iniziato a macinare gioco e sono riusciti a chiudere in leggero vantaggio un primo tempo sostanzialmente molto equilibrato. Alla ripresa la musica è cambiata a nostro favore: inserite energie fresche, abbiamo segnato 3 marcature in rapida successione che hanno definitivamente portato il risultato dalla nostra parte. Molto apprezzabile l'aver tenuto il piede sull'acceleratore fino alla fine. Come staff siamo molto soddisfatti della prestazione oltre che del punteggio: si è vista la crescita della squadra dalla partita di ottobre e siamo riusciti a neutralizzare l'attacco del Velate con una buona prestazione sia tattica che fisica. È stata una partita ruvida ma corretta fino a poco dalla fine quando abbiamo concesso 2 cartellini gialli evitabili. Siamo molto felici anche della prestazione dei ragazzi che sono usciti dal vivaio della 18 che hanno giocato molto bene.”

I nostri ragazzi scenderanno in campo nel prossimo weekend per confermare prestazioni e risultati: il First XV attenderà la Capitolina al Venegoni – Marazzini nel pomeriggio di sabato, mentre la Cadetta sarà ospite del Mantova domenica alle 14:30. Alé Para!

Il tabellino della partita di Serie A1

Verona, Payanini Center 1° Marzo 2025 - 13a giornata di campionato di Serie A girone 1

Verona Rugby - Rugby Parabiago 21-26 (14-14)

Verona Rugby: Carnino, Dowd (dal ‘ Viel), Belloni, Antl, Alvarado, Venter, Fagioli (dal 76’ Ferreira), Zago, Bezzolato (dal 68’ Veliscek), Munro, Tonetta (dal 68’ Libralon), Liut (dal 68’ Parolo), Zocchi-Dommann (dal 70’ Galanti), Bertucco (dal 30’ Zurlo), Schiavon (dal 56’ Fioravanzo)

All: Reece Edwards

Rugby Parabiago: Grassi, Cortellazzi (dal 22), Sala, Hala (dal 41’ Paz), Coffaro (dal 41’ Moioli), Silva, Zanotti (Vitale), Galvani, Cronje (dal 43’ Nadali), Messori, Toninelli (dal 75’ Mariani), Viero, Zecchini (dal 41’ Ceciliani), Cornejo, Antonini

All: Daniele Porrino

Marcatori: m 12’ m Cornejo tr Silva (0-7), 18’ m Bertucco tr Fagioli (7-7), m 27’ m Cornejo tr Silva (7-14), 34’ m Bertucco tr Fagioli (14-14), 49’ m Bertucco tr Fagioli (21-14), 56’ m Zanotti tr Silva (21-21), 36’ m Ceciliani (21-26)

Arbitri: Marrazzo (vt)

Assistenti: Cusano, Giordani

Calciatori: Fagioli 3/4, Silva 3/4

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata e ventosa, 300 persone ca

Cartellini: Coffaro, Dowd

Punti in classifica: 1-5