Si è disputata a Piacenza la quarta partita del campionato di baseball Under 18 tra la capolista Brescia e la nostra Net Systems Legnano-Bulls. Partita bellissima, combattuta e risolta agli extrainning con la vittoria della Net Systems per 5 a 4.

Grande vittoria per i Legnano Bulls contro Brescia

Dominano i lanciatori di entrambe le squadre per cinque inning. Ottima la prestazione sul monte di Francesco Capparelli che concede un solo punto, ricevuto egregiamente da Simone Dell’Acqua, che si vede anche protagonista di due eliminazioni in seconda base, assistito da Federico Moschetto. Ottimo il lavoro di tutta la difesa, sempre attenta, con belle prese al volo in particolare del nostro esterno centro Martino Colombo e precise giocate in un diamante composto da Riccardo Zucchetti, Alessandro Telve e Stefano Metta.

La chiusura della partita

Sul monte di lancio Andrea Colombo concede un solo punto, rilevato poi da Alessandro Telve che chiude la partita in un momento delicato con grande sicurezza. La partita con finale al cardiopalma è chiusa con una presa al volo del nostro prima base Stefano Metta.

Un plauso indistintamente a tutta la squadra, che ha saputo distinguersi mantenendo sempre alta la concentrazione, e al lavoro svolto da tutti i tecnici.