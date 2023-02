Grande partita fra Legnano e Vigevano al PalaBorsani con i padroni di casa che riescono a fare uno sgambetto alla capolista del campionato.

Grande vittoria di Legnano contro la capolista

Big match della terza giornata al PalaBorsani di Castellanza dove Legnano e Vigevano danno vita ad una gara degna di una serie superiore davanti a oltre 1600 spettatori rumorosi e festanti.

La partenza della 3G è veramente di grande livello con un parziale crescente dal 6-0 fino al 25-6 con tutti i Knights protagonisti di giocate importanti e sempre in una motion offensiva che non sembra avere difetti. Vigevano si aggrappa a Laudoni ma è frastornata dall'intensità dei Knights che chiudono avanti per 25-11 il primo periodo.

La seconda parte del match

Seconda frazione in cui ci sia aspetta la reazione dei Ducali che puntualmente arriva, con Peroni e Rossi a mettere punti da vicino e da lontano. La tripla di Laudoni vale il 29-28, ma Legnano risponde subito con Sacchettini che è quasi infallibile al tiro e, coadiuvato da Terenzi e Leardini, aiuta i Knights a chiudere avanti all'intervallo con il punteggio di 43-32.

I 5 punti iniziali di Peroni alla partenza della terza frazione fanno sobbalzare i Knights che rispondono con Mazzantini e la schiacciata di Terenzi che riporta in doppia cifra il vantaggio biancorosso.

Legnano allunga ancora fino al +14, anche se Broglia e D'Alessandro chiudono il quarto in maniera positiva per la Elachem fino al 61-53 del 30'.

Una grande vittoria per Legnano

Ultima frazione in cui Vigevano rimane per i primi minuti attaccata alla gara con uno svantaggio tra i 5 e gli 8 punti, ma i canestri di Sacchettini, assistito da Marino autore a sua volta di giocate decisive, riportano la 3G in doppia cifra di vantaggio e, dopo l'ultimo colpo di coda vigevanese con la tripla di Benites del -6, Legnano è perfetta negli ultimi 3 minuti, chiudendo senza mai rischiare con il punteggio di 84-73

Una bella ed importante vittoria che riduce le distanze in classifica, con i Knights sempre però al quarto posto. Un'atmosfera coinvolgente e due tifoserie corrette e festanti hanno colorito una gara che, anche dal punto di vista tecnico e spettacolare, ha divertito tutto il pubblico presente.

Domenica prossima altra gara di peso specifico importante in trasferta contro la Pavia dell'ex Mazzetti, vincente nella gara di andata.

Il tabellino

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - ELACHEM VIGEVANO 1955 84-73 (25-11, 18-21, 18-21, 23-20)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 23 (11/13, 0/0), Diego Terenzi 18 (3/4, 2/6), Giacomo Leardini 14 (2/5, 1/5), Tommaso Marino 13 (1/2, 3/6), Saverio Mazzantini 4 (1/3, 0/0), Juan Marcos Casini 4 (0/2, 1/4), Luca Antonietti 4 (0/3, 0/0), Gian Marco Drocker 2 (1/2, 0/1), Riccardo Cucchi 2 (1/1, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Cappellotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Giacomo Leardini 12) - Assist: 14 (Tommaso Marino 7)

Elachem Vigevano 1955: Filippo Rossi 18 (4/10, 1/2), Michele Peroni 13 (1/1, 3/10), Stefano Laudoni 13 (5/9, 1/2), Giorgio Broglia 8 (1/3, 0/0), Jacopo Mercante 6 (2/4, 0/2), V.J. Alberto Benites 6 (0/2, 2/5), Lorenzo D'Alessandro 4 (0/2, 1/1), Kristofers Strautmanis 4 (2/4, 0/3), Giovanni Ragagnin 1 (0/1, 0/2), Alessandro Nicola 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Stefano Laudoni, Kristofers Strautmanis 5) - Assist: 11 (Filippo Rossi, Michele Peroni, Stefano Laudoni, V.J. Alberto Benites, Lorenzo D'Alessandro 2)