Grande vittoria del Legnano baseball under 12

Sul campo del Peppino Colombo di Legnano si è giocata la sesta partita della under 12 del Legnano baseball contro il Milano 46 Red.

La squadra con tante assenze ma rinforzata dai ‘mini’ Andrea Zanardi e Ludovico Vaudo e dalle ragazze del softball Samuela Giavarini e Amelia Garavaglia.

"Il primo inning e il secondo ci hanno visto avanti 2 a 1 con buon lavoro dalla pedana di Filippo Brusaferri ricevuto da Federico Mangano. Al terzo inning abbiamo avuto qualche problema in pedana tanto che Milano è passata a condurre 5 a 2. Nel 4 inning la svolta, Federico Mangano dopo aver ricevuto, è andato a lanciare, ricevuto da Samuele Parise, ed è riuscito a tenere a zero il Milano con una presa al volo su una corta battuta. Nel nostro attacco siamo riusciti a portare a casa 2 punti grazie ad una lunga battuta di Samuele Parise. Quinto inning tirato con un’altro cambio in pedana. Abbiamo schierato la batteria “Samu&Samu”, Samuele Parise a lanciare e Samuela Giavarini a ricevere. Siamo arrivati ad avere le basi piene con 2 out e Samuele Parise è riuscito a tenere nuovamente a zero Milano. Abbiamo poi iniziato quello che è il nostro ultimo attacco sotto di un punto, 5 a 4 per Milano. Qualche errore dalla pedana da parte del Milano prima e una bella battuta di Filippo Brusaferri ci ha consentito di portare a casa i 4 punti che hanno decretato la terza vittoria in campionato".