Grande esordio a Boffalora Sopra Ticino per il primo trofeo di ginnastica Artistica organizzato e promosso dalla società Boffalorello nella giornata di sabato 13 maggio.

Grande successo per il Trofeo Gym Boffalorello

Una gara amichevole che ha visto coinvolte circa 40 atlete dagli 8 anni ai 15 anni e due società: Accademy Gym Boffalorese e la Polisportiva Castanese.

Gli impegni tra comunioni e cresime hanno limitato i partecipanti, ma è stata comunque una bella esperienza per le piccole atlete del Boffalorello che per la prima volta si sono cimentate in una vera e propria gara, accompagnate dalle più esperte compagne che hanno invece già gareggiato nel campionato Cup della federazione Csen.

Ogni ginnasta ha preparato un programma al corpo libero, alla trave e al trampolino. In palio c’era il bellissimo Trofeo che avrebbe vinto la società con il migliori punteggi quantificati fra le varie categorie. Il risultato non era per niente scontato in quanto le due società hanno portato atlete preparate e con ottimi programmi.

Il trionfo dei padroni di casa

A vincere il trofeo, quasi con un parimerito, la società Boffalorello che può così festeggiare in casa con tutti i genitori accorsi sulle tribune per seguire le loro figlie questo bellissimo evento che si è concluso fra musica ed esibizioni improvvisate dell’ insegnati e anche dei giudici!

"L’obiettivo di creare un Trofeo Gym sul territorio è sempre stato un nostro obiettivo, rimandiamo l’invito a tutte le società a fine anno", commentano soddisfatti dalla società di Boffalora.

L’Accademy gym Boffalorello ora guarda avanti ai prossimi ed imminenti appuntamenti che vedranno impegnate le loro ginnaste, in primis la Finale Nazionale Individuale a Cesenatico, il saggio di fine anno il 9 giugno e ben due settimane di collegiale con allenamento intensivo dal 12 al 23 giugno dalle 9 alle 18 aperto a tutte le atlete di tutte le società.