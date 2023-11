Grande prova dei Legnano Knights contro Piacenza

Grande prova dei Legnano Knights che contro Piacenza hanno portato a casa una bella vittoria con venti punti di vantaggio nel risultato finale.

Grande prova per i Legnano Knights

Serviva una risposta decisa dopo l’ultimo ko amaro contro Brianza Casa Basket e la risposta decisa è arrivata, contro una società che porta bene ai Knights, che si salvarono proprio contro Piacenza nell’ultimo anno di A2.

L’avvio è lo specchio di quella che sarebbe stata poi la gara, con tutti i giocatori a disposizione di coach Piazza che svolgono i compiti assegnati e Nik Raivio a dispensare un livello di pallacanestro di almeno una categoria superiore. La partenza è 11-0 con lo zampino di Sacchettini e Planezio, parziale che poi diventa 25-9, con una difesa biancorossa che non permette nemmeno la doppia cifra agli ospiti.

La seconda frazione di gioco

Nella seconda frazione Piacenza tenta di rientrare e gioca buon quarto (17-16 il parziale), ma Legnano subisce e risponde nella maniera migliore. La difesa dei padroni di casa lascia poco spazio all’attacco della Bakery, mentre offensivamente spiccano le prestazioni di Raivio (18 punti e 8 rimbalzi, 27 di valutazione) e di Michael Sacchettini (21 punti e 5 rimbalzi, 25 di valutazione). Coach Piazza capisce in fretta che la solidità difensiva, unita ad un attacco sempre organizzato, è la chiave del match con il punteggio che a metà gara è 42-25.

All’intervallo presentazione del settore giovanile dei Knights che mostrano in campo i 170 ragazzi che giocano in tutte le categorie giovanili con la maglia biancorossa.

Se il secondo quarto è in equilibrio non lo è il terzo in cui Legnano allunga con decisione e lasciare poco spazio alle repliche della Bakery. Tommaso Marino non è chiamato agli straordinari ed è libero di gestire l’attacco con una certa tranquillità, dettando i ritmi che si addicono alla partita voluta da coach Piazza, mentre Fragonara prende coraggio e si rende protagonista di una buonissima partita.

Al 30’ il 65-40 lascia poco spazio all’immaginazione.

Legnano allunga fino a più 30

Piacenza non riesce mai ad entrare in partita e l’amarezza è chiara, come ricordato da coach Salvemini al termine dei match. Legnano allunga anche sul +30 anche se alla sirena finale il punteggio finale dice 84-64, con Piacenza che rosicchia una decina di punti nel finale ma che non riesce ad intravedere la luce in fondo al tunnel.

Partita condotta dall’inizio alla fine per la SAE Scientifica che ora si prepara alla prima trasferta in aereo in sud Italia per la gara di domenica contro la Virtus Arechi Salerno, un test importante in ottica di costanza per il team legnanese.

Il tabellino della partita:

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - BAKERY BASKET PIACENZA 84-64 (25-9, 17-16, 23-15, 19-24)

SAE Scientifica Legnano: Michael Sacchettini 21 (8/11, 0/0), Nik Raivio 18 (4/5, 2/3), Alberto Fragonara 11 (3/5, 1/3), Tommaso Marino 8 (0/0, 2/4), Juan Marcos Casini 7 (0/0, 2/3), Andrea Sipala 7 (1/2, 0/3), Enrico Maria Gobbato 6 (3/5, 0/1), Marco Planezio 6 (3/3, 0/2), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/5), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 21 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Enrico Maria Gobbato 9) - Assist: 17 (Tommaso Marino 5)

Bakery Basket Piacenza: Martino Criconia 15 (3/6, 3/7), William Luca Wiltshire 12 (4/7, 1/3), Luca Manenti 10 (5/7, 0/1), Mattia Mastroianni 8 (1/2, 0/1), Antonio Jacopo Soviero 6 (0/2, 0/0), Lucas Maglietti 5 (2/3, 0/5), Zakaria El Agbani 5 (1/5, 1/2), Jure Besedic 3 (1/6, 0/2), Benjamin Marchiaro 0 (0/1, 0/2), Samuele Ringressi 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 25 9 + 16 (Lucas Maglietti 5) - Assist: 8 (Mattia Mastroianni, Lucas Maglietti 2)