Grande prestazione per le ginnaste della Perserverant

Grande prestazione per le ginnaste allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro. All’esordio stagionale nel livello LC , per la categoria allieve 4, Martina Caccia si è piazzata al 4 posto nella classifica generale. Bene anche Giulia Guido e Beatrice Penolazzi all'esordio

Quarto posto per Martina Caccia

All’esordio stagionale nel livello LC , per la categoria allieve 4, Martina Caccia si è piazzata al 4 posto nella classifica generale. Il passaggio di categoria è sempre molto difficile ma Martina ha dimostrato una grande padronanza dei nuovi elementi ed ha concluso la gara con un ottimo piazzamento.

Ottimo esordio per Giulia Guido e Beatrice Penolazzi

Bravissima la ginnasta Giulia Guido, anche lei all’esordio nel livello LC, che sale sul primo gradino del podio nella classifica generale all around per la categoria Junior1 e sale anche sul podio al primo posto nella specialità corpo libero. Grande determinazione per Giulia che con una prestazione magistrale si è aggiudicata la gara. La ginnasta Junior 2 Beatrice Penolazzi, alla prima gara con la società Perseverant, si è comportata molto bene piazzandosi al settimo posto nella classifica generale, dopo una gara precisa ed ordinata. La ginnasta Junior 2 Beatrice Mietto, con una gara attenta e precisa, sale sul podio al volteggio al primo posto ed al terzo posto alle parallele. Valentina La Ragione, sempre per i Junior 2, nonostante un infortunio alla caviglia nel primo esercizio della gara eseguito al corpo libero, riesce a terminare la competizione su tutti gli attrezzi e si piazza al quinto posto nella classifica generale. Riesce anche a salire sul podio al secondo posto nel volteggio e secondo posto alla trave. Bravissima Valentina per la tenacia e la determinazione e nonostante l’infortunio non si è persa d’animo ed ha concluso la gara con questi ottimi risultati.

Ottavo posto per Anita Barengo

Una nota particolare anche per la ginnasta allieva 3, Anita Barengo che ha esordito nella categoria LC con un bellissimo piazzamento all’ottavo posto nella classifica generale. Anita è in grande crescita e per la società sarà sicuramente un punto di forza per il futuro. Grande entusiasmo in società per i tecnici e le ginnaste che si stanno preparando per il proseguo della stagione agonistica. Ancora tanti complimenti e un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni da parte della società e di tutti gli appassionati e sostenitori.