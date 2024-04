Si è svolta a Rescaldina la gara organizzata dalla società Perseverant ASD con la partecipazione della società ginnastica Dairago MoviMente Lab.

Grande partecipazione per il Trofeo Perseverant

La gara nominata Trofeo Perseverant 2024 si è disputata nella palestra comunale delle scuole medie Alessandro Ottolini di Rescaldina ed era aperta ai ragazzi dei corsi di ginnastica formativa delle due società.

Grande partecipazione di pubblico che ha sostenuto i ragazzi in gara durante tutta la manifestazione. La gara si è aperta con i corsi relativi ai ragazzi di terza quarta e quinta elementare femminili seguiti dalle ragazze dei corsi di medie e superiori. Emozione e soddisfazione durante le premiazioni per tutti i partecipanti.

I corsi per gli atleti delle scuole elementari

Domenica 24 la gara è proseguita in apertura con i corsi maschili per elementari e medie. A seguire elementari femminile di prima e seconda ed infine per i piccolissimi delle scuole materne.

I baby ginnasti sono stati premiati tutti a pari merito al primo posto con relativa salita sul podio e fotografia ricordo. Dopo il grande impegno che tutti i ginnasti hanno messo in questi giorni di preparazione alla gara, si riparte con gli allenamenti settimanali dove con una nuova carica e tanto entusiasmo si proseguirà nell’insegnamento della ginnastica artistica.