Gli under 11 della Rari Nantes Legnano festeggiano la prima vittoria

Tre partite per le squadre della Rari Nantes Legnano, nei campionati PallaNuotoItalia, e la notizia più bella è la prima vittoria per i piccoli dell’Under 11.

Prima vittoria per gli under 11 della Rari Nantes

I “Delfini” battono per 7-2 il Team Lombardia Rho, in quella che era solo la terza partita ufficiale mai disputata dal team legnanese. Cinque gol di Cortellazzi e un rigore parato di Oldani sono le punte della grande prova corale di un gruppo che cresce match dopo match.

TL Rho-RNL: 2-7 (Parziali: 0-2, 0-0, 1-2, 1-3)

Marcatori RNL: Cortellazzi 5, Viscardi 1, Mancieri 1

La partita degli under 19

Incontro molto equilibrato, invece, quello tra la squadra Under 19 e Omegna Nuoto, che parte meglio nel primo tempo, ma subisce la rimonta della Rari Nantes in terza frazione, prima di agguantare il pareggio, 6-6, nell’ultimo tempo di gioco.

Omegna Nuoto-RNL: 6-6 (Parziali: 3-1, 2-2, 0-3, 1-0)

Marcatori RNL: Valentini 4, Caccia 1, Paganelli 1

Il match degli under 15

Infine, la partita più ostica era quella che attendeva gli Under 15 B2, impegnati contro la capolista Lecco. Nonostante la sconfitta, 10-5, la prova dei ragazzi ha più che soddisfatto coach Andrea Bianchi “Hanno mostrato carattere e, anche quando il vantaggio aumentava, non sono mai stati dominati, giocandosela su ogni pallone. A fine primo tempo eravamo persino in vantaggio di due gol”.

RNL-PN Lecco: 5-10 (Parziali: 3-1, 0-4, 1-2, 1-3)

Marcatori RNL: Caimi 2, Ventura 1, Wissink 1, Raho 1)