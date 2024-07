Gli atleti della Sport & Passion Cheerleading due volte campioni europei in Germania

Soddisfazione per gli atlete e le atlete della Sport & Passion Cheerleading di Rho, due volte campioni europei ai recenti campionati svoltisi in Germania

Un ottimo bottino alla prima partecipazione

La squadra rhodense allenata da Claudia Sansonetti e Veronica Scinico si è presentata, per la prima volta nella sua storia, ai nastri di partenza dell'importante manifestazione di Cheerleading e Cheerleading che si è svolta nei giorni scorsi a Wiesbaden con sette atleti che in due occasioni sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio conquistando così la medaglia d'oro.

Un esperienza fantastica, stimolante e divertente

"È stata una fantastica esperienza, molto stimolante e divertente sia per i nostri atleti che per la tifoseria - affermano i dirigenti della società rhodense - La società è molto orgogliosa dei suoi atleti e dei risultati ottenuti al loro primo europeo in una competizione così importate e prestigiosa e di aver portato in alto il colore dell'Italia"

Medaglia d'oro per la competizione a squadre e per il Double Senior Urban Cheer

Per quanto riguarda i risultati, sul gradino più alto del podio sono salite i ragazzi e le ragazze della squadra Junior Group Stunt mixed composta da Elisa Roveda, Noemi Monopoli, Nicole Baumann, Martin Baumann e Matteo Laficara. Medaglia d'oro anche per il Double Senior Urban Cheer che ha visto gareggiare Alessandro Tiesi e Giuseppe Parrinello

Piazzamenti per il Double Cheerdance Junior e per il Double junior Urban Cheer

Due medaglie d'oro ma anche due importanti piazzamenti, Nel Double Cheerdance Junior, Elisa Roveda e Nicole Baumann si sono classificate al settimo posto della classifica mentre nel Double junior Urban Cheer Noemi Monopoli e Nicole Baumann hanno sfiorato il podio classificandosi quarte

Un ringraziamento a tutti i nostri allenatori

Risultati quelli conquistati in Germania ottenuti grazie alla passione e al lavoro fatto dagli allenatori durante l'anno sportivo appena conclusosi. "Un ringraziamento lo dobbiamo a Veronica, Noemi, Irene e Alessandro che seguono i nostri ragazzi e ai genitori che ci stanno vicini ogni giorno dandoci una mano - affermano i dirigenti della società rhodense - A settembre inizieranno i nuovi corsi base per bambini/e dai 4 anni in su e i corsi agonistici per ragazzi/e che vorranno gareggiare con le nostre squadre."