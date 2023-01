Gli Arcieri del Roccolo si fanno valere ai Campionati regionali

Sabato 14 e domenica 15 gennaio a Gerenzano si sono disputati i Campionati Regionali Indoor arco Olimpico con ottimi risultati per gli Arcieri del Roccolo.

Campionato regionale per gli Arcieri del Roccolo

La gara è stata organizzata dagli Arcieri dell’Airone in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco. Ottima la partecipazione degli Arcieri del Roccolo al Campionato Regionale ed in particolare modo del settore giovanile.

Nell’individuale Borsani Matteo, atleta della Nazionale giovanile, dopo avere conquistato il titolo di Campione di classe Junior al termine della gara di qualifica, si è diplomato anche Campione Regionale Assoluto mentre al femminile il titolo di Campionessa è stato assegnato a Donato Denise degli Arcieri Voghera.

Nella gara di qualifica la squadra degli Arcieri del Roccolo composta da Falciani Gioele e Valassina Mattia e Borsani si aggiudica il titolo di Campioni di classe JM, mentre per gli Assoluti la squadra che conquista il titolo di Campioni Regionali Assoluti è formata da Novati Federico, Valassina Mattia e Borsani.

Per il secondo anno il Titolo Assoluto maschile viene vinto da un Arciere del Roccolo e lo scettro è stato ceduto da Alfano Riccardo, l’altro atleta delle Squadre Nazionali e compagno di Società. Borsani sull’onda dell’Argento Mixed Team vinto con Rolando Aiko ai Mondiali Field 2022 di Yankton punta ora alla selezione per gli Europei Indoor 2023 di Samsun (TUR).

Risultati individuali:

Junior Maschile

Borsani Matteo Campione Assoluto maschile individuale e a squadre, Campione di Classe individuale - a squadre

Valassina Matteo Campione Assoluto a Squadre, Campione di Classe a squadre

Falciani Gioele Campione di Classe a squadre

Scolieri Lorenzo 11°

Junior Femminile

Crespi Gaia Campionessa di Classe

Senior Maschile

Novati Federico Campione Assoluto a Squadre, Bronzo di classe individuale

Dal Lago Paolo 22°

Grazia Michael 23°

Bacco Gabriele 46°

Allievi Maschile

Alfano Riccardo Bronzo di classe individuale

Zaffaroni Mattia 7

Allieve Femminile

Tunesi Alisia Bronzo di classe individuale

Nardozza Michela 10°

Voltan Vittoria 12 °

Gambini Rebecca 15 °

Galazzi Elisa 21°

Ragazzi Maschile

Castelli Riccardo Campione di Classe

Borsani Andrea 13°

Master maschile

Bottoni Paolo 30 / Borsani Valerio 36 / Dal Lago Luciano 42 / Buosi Giuliano 60

Risultati a squadre

Campioni Assoluti Regionali maschile Borsani – Novati – Valassina

Campioni di Classe JM Borsani – Valassina - Falciani

Argento Allieve Femminile Tunesi Nardozza Voltan

Senior maschile 7° Novati - Dal Lago - Grazia

Master Maschile 9° Bottoni - Borsani - Dal Lago

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Campionato Regionale Arco Nudo e Compound 2023

Nel palazzetto dello Sport di Ome si sono disputati i Campionati Regionali Indoor arco Compound e Nudo organizzati dagli Arcieri Bresciani in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco. Per l’arco nudo individuale, al debutto con il botto con i colori del Roccolo, si evidenzia il Titolo di Campionessa di classe master femminile ed il bronzo Assoluti di Salmoirago Isabella. Per l’arco Compound individuale sono in risalto le medaglie d’argento SF di Grilli Eleonora, il bronzo SM di Castelli Leonardo, l’argento MF di Lavazza Laura ed il bronzo di Toaiari Laura.

La squadra SF composta da Grilli, Menegoli e Rolfi vince il titolo di Campionesse di classe e l’Argento negli Assoluti femminile.

Oro per la squadra MF Lavazza, Toaiari e Cantoni e medaglia d’argento di classe per il team SM composto da Castelli, Cerlenco e Cartagine.

Arco Compound Senior femminile

Grilli Eleonora Argento di Classe

Rolfi Luna 8°

Menegoli Elena 9°

Squadra

Grilli – Menegoli – Rolfi Campionesse di classe, Argento Assoluti

Arco Compound Senior maschile

Castelli Leonardo Argento di Classe

Cerlenco Marco 9°

Cartagine Edoardo 11°

Squadra

Castelli – Cartagine – Cerlenco Argento di Classe, 4° assoluti

Arco Compound Master femminile

Lavazza Laura Argento di classe

Toaiari Laura Bronzo di classe

Cantoni Barbara 6°

Squadra

Lavazza – Toaiari – Cantoni Campionesse di classe

Arco Nudo Master femminile

Salmoirago Isabella Campionesssa di Classe e Bronzo Assoluti