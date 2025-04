Al via il primo evento agonistico di calendario interregionale 2025 organizzato dalla società degli Arcieri del Roccolo con il patrocinio dell'Amministrazione di Canegrate.

Gli Arcieri del Roccolo protagonisti in gara e anche in Azzurro

Gara 18 mt classica, in programma per sabato 12 aprile presso il rinnovato campo di tiro in via Firenze 50 a Canegrate, però in edizione outdoor per onorare al meglio

l'inizio della bella stagione. In campo arcieri tesserati Fitarco di ogni classe e divisione arco olimpico, nudo e compound.

Inizio gara ore 10.30 premiazioni a seguire, libero accesso al pubblico negli spazi riservati.

Prossimi appuntamenti per il weekend del 20-21 giugno con una gara giovanile Targa ed il Campionato Regionale Targa Fitarco Lombardia Arco Compound e Nudo.

Azzurri in partenza per la prima tappa negli Stati Uniti d'America

Inizia con la prima tappa di Coppa del Mondo in programma negli Stati Uniti d'America la stagione internazionale all'aperto. Gli azzurri partiranno oggi alla volta della Florida dove le gare inizieranno martedì 8 aprile e si concluderanno domenica 13.

Oltre 200 gli arcieri in gara in rappresentanza di 35 diverse Nazioni, gli atleti in gara della Nazionale italiana saranno in totale saranno in totale 12, sei nell'arco olimpico e sei nel compound.

I CONVOCATI AZZURRI

La Nazionale che volerà negli Stati Uniti è già stata formata e nell'arco olimpico i convocati al maschile sono Matteo Borsani (Fiamme Gialle - Arcieri del Roccolo), alla quarta chiamata per la Coppa del Mondo dopo quella del 2023 e le due della stagione passata. Insieme a lui ci saranno i titolari di Parigi 2024, entrambi atleti dell'Aeronautica Militare, Federico Musolesi, reduce dal titolo italiano indoor vinto a Pordenone a febbraio, e Mauro Nespoli che l'anno scorso ha partecipato per la settima volta in carriera, la quarta di fila, alle Finali di questa competizione. Ancora una volta sulla stessa linea il trio che ha vinto l'Oro a squadre assoluti nella tappa della Spring Arrows Archery Tournament di Antalya 2024.

La squadra femminile sarà formata da Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre), la più giovane del terzetto che vanta comunque già cinque convocazioni in Coppa del Mondo, Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), anche lei come Musolesi campionessa d'Italia indoor in carica, e Vanessa Landi (Aeronautica Militare), che torna in Coppa del Mondo dopo aver partecipato l'anno scorso alla prima tappa a Shanghai.

Nel compound maschile confermato il terzetto che l'anno scorso nella tappa di Antalya vinse l'oro battendo in finale i padroni di casa della Turchia.

La maglia azzurra finirà ancora sulle spalle di Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) e Michea Godano (Arcieri Tigullio).

Nel femminile chiamata per Elisa Roner (Fiamme Gialle) reduce da un 2024 in World Cup con vittoria dell'oro ad Antalya e conseguente prima partecipazione alle Finali in carriera, per Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2016 e si presenta forte dell'ennesimo titolo italiano indoor, e per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) all'esordio nel circuito di Coppa dopo un'ottima stagione internazionale al chiuso.

Due le riserve a casa: Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) ed Eleonora Sarti (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa).

Lo staff al seguito della Nazionale sarà composto dal capo delegazione Elena Forte, dai tecnici dell'arco olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal Direttore Tecnico del compound Tiziano Xotti e dal fisioterapista Antonio Nicholas Ricci.

IL PROGRAMMA DI GARA

Le prime frecce della Coppa del Mondo verranno scoccate allo Stadium Field - Lake Myrtle Sports martedì 8 aprile e saranno quelle delle qualifiche del compound. Mercoledì mattina tutti i match a squadre del compound fino alle finali per il bronzo, mentre nel pomeriggio esordiranno gli olimpici con le 72 frecce di qualifica. Giovedì lunga giornata di scontri con la prima parte dedicata alle squadre del ricurvo e la seconda con i match individuali del compound fino ai quarti di finale. Venerdì toccherà alle eliminatorie mixed team e poi a quelle individuali dell'arco olimpico. Sabato tutte le finali compound e domenica tutte le sfide per le medaglie dell'olimpico.

LA DIRETTA STREAMING

Le finali della prima tappa della World Cup verranno trasmesse in diretta streaming da Archery +, mentre nei giorni successivi all'evento una sintesi sarà trasmessa da Rai Sport. Tutti i risultati saranno visibili sul sito Ianseo.net e sui social e il sito della FITARCO verrà dato ampio spazio alle prestazioni degli azzurri.