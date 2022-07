Giro d'Italia Handbike: Cerro Maggiore in festa

Giro d'Italia Handbike a Cerro Maggiore.

Giro d'Italia Handbike: la quinta tappa

Ieri, domenica 17 luglio 2022, il paese ha ospitato la quinta tappa della 12esima edizione della kermesse sportiva che ha richiamato 83 atleti da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. A vincerla tra gli uomini è stato Claudio Conforti, con il tempo di un’ora, dieci minuti e 41 secondi e una velocità media di 35,650 chilometri orari, percorrendo per dieci volte il circuito cittadino (via 4 Novembre, Colombo, Torino, 4 Novembre, Monsignor Lazzati, Baldini, 24 Maggio, San Giovanni, Dante, Toti, dei Cerri, San Martino della Battaglia, 24 Maggio, Solferino, 4 Novembre). Prima tra le donne Grazia Colosio, che ha tagliato il traguardo dopo sette giri in un’ora, 16 minuti e 20 secondi a una velocità media di 23,104 chilometri orari. Nonostante il grande caldo, la manifestazione è stata anche un successo di pubblico. Ad accogliere gli atleti all'arrivo il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra e il presidente della Commissione Sport di Regione Lombardia Curzio Trezzani.