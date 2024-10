A Cantalupa si è svolta la prova di zona tecnica del campionato di specialità Gold: quinto posto per Giorgia Zanelli della Ginnastica Skill di Canegrate.

Giorgia Zanelli della Ginnastica Skill quinta al nastro

Per la ginnastica Skill è scesa in pedana Giorgia Zanelli tra le allieve 2 al nastro. Grinta, determinazione accompagnate da un grande sorriso hanno permesso a Giorgia di confrontarsi con le migliori ginnaste di Lombardia, Liguria e Piemonte conquistano un brillantissimo 5° posto.

Sfuma per poco la qualificazione al campionato nazionale, ma nulla può cancellare il grande traguardo ottenuto e la dimostrazione che tutto il lavoro svolto in palestra sta cominciando a dare i suoi frutti.

Il cammino di Giorgia è appena iniziato e sarà di sprone per tutte le compagne che ogni giorno si allenano per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.